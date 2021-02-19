經濟

香港地產

信置牛年擬推5全新盤 涉4680伙

【明報專訊】牛年伊始，各大發展商陸續公布牛年開盤大計。近日主力銷售觀塘凱滙餘貨的信置（0083），集團聯席董事田兆源及楊文表示，環球低息環境持續，加上本港近期賣地成績理想，預計今年樓市將呈「牛市向上」，集團部署年內推出5個全新盤涉4680伙，其中打頭陣樓盤，為與莊士機構（0367）、市建局合作的旺角ONE SOHO。

單位總數322伙的ONE SOHO，提供戶型由開放式至2房、實用面積由260餘至接近400方呎、主打1房戶，預計短期可獲批預售及展開宣傳，最快下月開售。另與會德豐、嘉華（0173）等合作的西南九龍長沙灣GRAND VICTORIA，共1437伙，亦預計短期獲批預售，最快下月推出第1期，涉534伙。

旺角ONE SOHO打頭陣 最快下月推

至於次季擬推出的兩個全新盤，包括與嘉里（0683）合作的港鐵（0066）黃竹坑站港島南岸2期，涉600伙，正待批預售；而與市建局合作的中環結志街及卑利街項目則涉121伙，主打2及3房戶，短期將入紙申請預售樓花紙。下半年重頭戲，則是與嘉華和中海外（0688）合作的元朗錦上路項目，單位總數約2200伙，提供1房至4房戶，項目將分2至3期發展，稍後申請預售。至於本月重推至今累售約65伙的凱滙，稍後擬加價。另項目5座6樓D室，實用面積594方呎，早前原以1286.99萬元售出，但買家撻訂料遭沒收5%訂金逾64萬元。

尚悅‧天城下周開放現樓示位

其他發展商方面，恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，元朗洋房項目尚悅‧天城，最快下周開放現樓示範洋房，並公布銷售部署；項目提供16幢洋房，實用面積約1772至1826方呎。

南豐上月至今沽515伙套逾56億

另外，南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，上月迄今，集團已累售515伙，當中全新盤將軍澳日出康城LP10沽495伙（套現近50億元），連同日出康城LP6、筲箕灣香島及深水灣徑8號等售出單位，共套現逾56億元。

相關字詞﹕深水灣徑8號 帝御‧嵐天 尚悅‧天城 港島南岸2期 信置

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