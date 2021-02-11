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GRANDE MONACO折實均呎2.38萬 高一期5％

【明報專訊】新盤市場氣氛延續旺勢，繼長實（1113）以近103億元、每方呎樓面價1.58萬元投得啟德跑道區4E區2號住宅地後，會德豐旗下樓花期長約22個月的啟德GRANDE MONACO成牛年首個開價新盤，以平均實呎29,929元首推68伙，與上月推出的MONACO一樣，提供最高20.5% 直減折扣，整批折實均呎23,795元，較一期的MONACO首推折實均呎22,669元高5%，但低於發展商日前吹風的10%加幅。

1房折實766萬入場

會德豐地產常務董事黃光耀表示，GRANDE MONACO即日起收票；他續指，牛年市况暢旺，集團今年迄今已累售360伙、套現逾46億元。GRANDE MONACO首推68伙，佔項目單位總數247伙的28%，實用面積351至961方呎、屬1房至4房戶，其中39伙即57%為2房戶。扣除最高20.5％折扣，單位折實價766.2萬元起，屬1B座5樓D室，實用面積351方呎一房連開放式廚房戶（折實實呎21,829元）。至於4房戶售價最貴，為1A座11樓B室、實用面積961方呎，折實價約2420.5萬元（折實實呎25,187元）。

未有提供「呼吸plan」

建築期付款方面，最高直減折扣17％，與即供最高折扣相差3.5％，與MONACO一樣。可留意的是，上次MONACO為2房買家提供最高樓價三成二按，及為3房買家提供樓價最高八成一按（免壓力測試一按、即俗稱「呼吸plan」），但GRANDE MONACO則未有提供。

新盤市場昨錄約20宗成交，其中信置（0083）連售2伙，包括馬鞍山SILVERSANDS，售出5A座7樓C室，實用面積455方呎，成交價991.12萬元、實呎2.17萬元；大埔白石角逸瓏灣8，亦售出2座2樓E室連平台特色戶，成交價1113.85萬元、實呎1.71萬元。萬科香港長沙灣The Campton，亦錄開放式戶成交，為33樓實用面積272方呎S室，成交價627.9萬元、實呎2.3萬元。

明翹匯複式擬明年初現樓推

此外，佳明（1271）旗下青衣明翹匯，預計將於今年9至10月期間，可獲批入伙紙，明年初入伙；佳明營業及市務總監顏景鳳稱，明翹匯自2019年11月開售以來累沽668伙，銷售比率逾86%、套現逾42億元，現餘108伙餘貨，主要屬3、4房大單位（實用面積566至808方呎）。另明翹匯6伙複式戶，實用面積1829至2728方呎另設平台，擬現樓推出，參考呎價料約3.5萬元。

相關字詞﹕明翹匯 逸瓏灣8 會德豐

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