77/79 PEAK ROAD 連沽兩屋套逾11億

成交紀錄冊顯示，77A號屋，實用面積7388方呎，連8376方呎花園及792方呎庭園，以5.98億元售出，實呎80,942元，買家採90天付款計劃。另一伙為77D號屋，實用面積6266方呎，連3932方呎花園及803方呎庭園等，成交價5.514億元、實呎8.8萬元，買家採45天付款計劃。

卓悅大股東8.2億「賣殼」沽赫蘭道屋

此外，新地（0016）早於21年前發售的大潭皇府灣，最新售出25號屋，實用面積3447方呎，連706方呎花園及116方呎天台，成交價逾1.25億元，實呎36,358元。成交紀錄冊所見，買方可選用發展商提供的備用第一按揭貸款及備用第二按揭貸款，一按最高為樓價60%，二按最高為樓價20%，惟一、二按合共不得高於樓價六成。

二手方面，市場消息指，卓悅（0653）主席兼大股東陳健文持有的南區赫蘭道11號大屋，以約8.2億元「賣殼」售出，實用面積10,977方呎，實呎74,702元。陳於2016年「買殼」，當時有傳物業作價約8億元，故現時售價料僅較5年前高出2000萬元或不足3%。

黃國桐1535萬沽太古城連天台戶

另方面，近月多名民主派人士先後出售物業，土地註冊處顯示，上月被警務處國家安全處拘捕的律師兼民主黨九龍城區議員黃國桐，名下鰂魚涌太古城恒星閣一個頂層連天台3房單位，上月以1535萬元登記售出，較放售價1600萬元低約65萬元或約4%，以單位實用面積718方呎計，實呎約21,378元。黃國桐早於2005年底475萬元購入，帳面獲利1060萬元或2.2倍。

消息又指，太古城寶安閣中層G室，實用面積583方呎，2房間隔，以835萬元售出，實呎14,322元。有關單位曾由亞視「新聞王子」鄧景輝租住，2015年他被發現從單位墮下身亡，令單位淪為凶宅。原業主2010年516萬元購入單位，帳面獲利319萬元或62%。