經濟

香港地產

美領館宿舍出售完成土地註冊 買方恒隆：壽山村道37號交易獲中央開綠燈

【明報專訊】美國駐港總領事館去年9月以25.66億元出售南區壽山村道37號予恒隆地產（0101），可謂峰迴路轉，原於去年12月30日完成交易，但交易前中國外交部以「對等原則」為由，交易被煞停。事隔近兩個月，恒隆新近接獲土地註冊處通知，該處已就該協議備忘錄完成註冊，惟業權轉讓交易仍在進行，尚未完成交易。恒隆表示，很高興交易獲中央「開綠燈」。有測量師估計，美國總統換屆，中央希望在這次交易問題上釋出善意，有助穩定中美關係。

明報記者 甘潔瑩、林尚民

恒隆表示，很高興賣方已完成其外交義務並獲得中國中央人民政府的同意，因此正與賣方處理完成交易事宜，並將於適合的時間作對外公布。另美國駐港總領事館昨天未有就事件的最新進展作出回應。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，美國政府在文件上取得中國政府批准予以出售物業，預計由於美國總統換屆，中國政府希望在這次交易上釋出善意，料有助穩定中美關係。

測量師料中央希望釋出善意

翻查土地註冊處最新資料顯示，該處已就南區壽山村道37號的協議備忘錄完成註冊，文件列明賣方為美國駐港領事館，買方則為堅弘有限公司，而最終擁有人為恒隆地產有限公司，美國駐港總領事史墨客（Hanscom Smith）代表美國駐港領事館簽署文件，而堅弘有限公司則由恒隆地產行政總裁盧韋柏簽名，惟業權仍未完成轉讓。此外，據協議亦顯示，恒隆就有關交易再支付1.566億元，連同訂金1億元，合共支付2.566億元，即為成交價一成。與此同時，恒隆亦支付3.849億元從價印花稅，另支付買家印花稅（BSD）3.849億元，合共7.698億元稅款，換言之，訂金連稅款共涉10.264億元（見圖）。

去年底外交部指「對等原則」須中央批准

事實上，上述物業自去年5月推出招標以來，一直受市場關注，特別是整個買賣已捲入中美政治角力漩渦。恒隆去年9月以25.66億元購入該屋地後，原需要在去年12月30日前完成交易，惟恒隆突然在12月30日發出通告，指該公司12月21日收到土地註冊處通知，除非美國政府能提交書面文件證明已向中國政府提出申請出售有關物業，並得到書面通知，否則土地註冊處不能為該協議備忘錄進行註冊。

當時外交部發言人汪文斌在記者會上稱，鑑於美方對外國駐美國使領館房地產管理規定，根據對等原則，中方要求美駐華使領館包括駐港領事館，在租賃、購置、出售或以其他任何方式獲得或處置房地產，以及實施館舍新建、改建、擴建、修繕等工程時，也必須相應提前向中方提出書面申請，並提供詳細信息，獲中方書面同意後方可辦理有關手續。特區政府當時亦回應指，特區政府嚴格依照中央政府就美駐華使領館處置房地產的規定行事。

相關字詞﹕中國外交部 張翹楚 美國駐港總領事館 恒隆 壽山村道37號

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