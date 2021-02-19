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小琴密語

投資策略

恒騰影視IP融入童世界主題公園

【明報專訊】近期中國恒大（3333）旗下三寶恒騰（0136）、恒大物業（6666）及恒大汽車（0708）股價升到「嘭嘭聲」，當中恒騰喺舊年10月斥72億收購內地儒意影業後，𠵱家終於有搞作啦。恒騰噚日公布，同恒大旅遊集團簽署戰略合作協議，儒意影業將自己擁有嘅電影、電視劇知識產權（IP）授權畀恒大旅遊集團，喺全國14個童世界主題公園使用。

一心想做中國版Netflix嘅恒騰，當初擲巨資收購儒意後，一直未有大動作，合股後股價未見起伏。不過近期趁住新春檔期，終挾住有份參與投資、製作及發行嘅內地電影《你好，李煥英》7日內錄得30億人民幣票房嘅氣勢猛升。今次雙方公布合作前，網上已流出恒騰將有大動作，估唔到係同系內童世界合作。

將會開拍新戲《海盜女王》等

不過，小琴就真係唔多知儒意到底有咩IP，特地研究一番，原來以往儒意都有參與港人較熟悉嘅《三生三世十里桃花》、日本漫畫《賭博默示錄》改編嘅《動物世界》等。而之後儒意仲會拍攝《海盜女王》、《動物世界2》，同埋重塑西遊世界嘅《敢問路在何方》等電影，所以將有一批新IP登場。至於呢批IP要點同童世界融合，就等睇恒騰表演喇。

email:piano@mingpao.com

[小琴密語]

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