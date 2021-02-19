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2021年2月19日星期五
盧駿匡 圖金術
投資策略
諾輝首日飈兩倍 港交所查重複認購 向券商索中籤名單 包括離岸公司真實身分
昭衍新藥錄506億孖展 超購85倍
新交所研今年引入SPAC融資機制
巴克萊重新派息 匯控有望跟隨
百度李彥宏：冀3年內推首款電動車
A股復市北水重臨 恒指7連升斷纜 中移騰訊港股通淨流入80億 滬深300破頂後倒跌
人行單日淨回籠2600億
MPF放寬買賣 58%受訪者對A股不感興趣
冠君商場疫下重創 朗豪坊去年收益跌17%
彭博：白宮函台政府致謝 紓緩車用晶片短缺
Swatch尖沙嘴兩店被追租 涉款逾千萬元
瑞幸多名高層離職 曾舉報CEO行為不當
康宏公布3年業績 累計蝕近26億
證監再封54券商帳戶 料涉「微信女」去年炒作濠江機電
南航1月客運運力按年跌51%
GME逼空領軍人物吉爾 涉欺詐被起訴 被指持證券牌假扮業餘投資者
首申失業救濟反彈 美股早段下滑
美氣溫回暖 油價高位回落
張兆聰：大巿獲利回吐 或已見本月高位
何民傑：財政預算案應節約政府開支
技術取勝：新創建短線上試9元
盧駿匡：巿寬進入超買 短線或調整
恒騰影視IP融入童世界主題公園
運通疫下推新卡 網購積分更多
劉思明：熱炒科網股回吐 同程藝龍夠硬淨
周顯：生意獨大 豬也會飛
譚新強：中國將奪世界道德高地
湯文亮：預測樓市 各懷鬼胎
越南經濟反彈 樓市成交暢旺 胡志明市去年供應減半 支持樓價
盧楚仁：退市概念足令美元轉勢
美領館宿舍出售完成土地註冊 買方恒隆：壽山村道37號交易獲中央開綠燈
77/79 PEAK ROAD 連沽兩屋套逾11億
GRANDE MONACO折實均呎2.38萬 高一期5％
信置牛年擬推5全新盤 涉4680伙
盧駿匡：巿寬進入超買 短線或調整
【明報專訊】筆者恭祝各位讀者財源廣進，身體健康！在農曆新年長假後，港股顯著做好並且突破30,191點，意味短期調整已完成，後市有望延續一浪高於一浪走勢。
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