經濟
國際金融

美氣溫回暖 油價高位回落

【明報專訊】直至周四，寒流侵襲美國主要油氣生產地區得州已有6天，全美至少五分之一的煉油產能關停，每天產油量亦減少了100萬桶。不過隨着當地氣溫開始回升料產能將逐步恢復，加上油組領袖沙特阿拉伯放風可能逆轉近期大幅減產的計劃，國際油價由13個月高位回落。紐約期油昨由每桶逼近62美元的高位，回落至每桶61美元以下。昨曾高見每桶65.52美元的布蘭特期油，也回落至每桶64美元水平。

沙特傳改減產計劃

得州部分地區已停電多天。瑞典北歐斯安銀行（SEB）首席大宗商品分析師Bjarne Schieldrop表示，停電將加快美國原油庫存降至5年均值水平。能源研究公司Wood Mackenzie預計，得州完全恢復產能可能需時數周。受停電影響，得州州長阿伯特（Greg Abbott）宣布限制天然氣跨州出口，禁止天然氣在2月21日前輸出得州，以確保州內發電供應。這是非比尋常的舉動，有業界人士質疑此舉可能違反美國憲法的商業條款。

不過在得州隔壁的俄克拉荷馬州，由於預期氣溫回暖令天然氣產能恢復，俄克拉荷馬州Oneok天然氣輸送中心次日交割的供應價格報10美元/百萬英熱單位，甚至低於10美元。相比之下，周三報1250美元/百萬英熱單位，價格下跌99%。一周之前，其價格僅為9美元。消息稱，沙持阿拉伯鑑於近期油價回升，計劃在下月的油組會議取消單方面減產。沙特的政府顧問表示，沙特計劃在未來幾個月內增加石油產量，並在下月的產油國會議宣布新措施，逆轉近期減產的趨勢。沙特上月表示，將單方面削減2月和3月的每天原油產量100萬桶，以提振油價。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

諾輝首日飈兩倍 港交所查重複認購 向券商索中籤名單 包括離岸公司真實身分
諾輝首日飈兩倍 港交所查重複認購 向券商索中籤名單 包括離岸公司真實身分
昭衍新藥錄506億孖展 超購85倍
昭衍新藥錄506億孖展 超購85倍
新交所研今年引入SPAC融資機制
新交所研今年引入SPAC融資機制
巴克萊重新派息 匯控有望跟隨
巴克萊重新派息 匯控有望跟隨
百度李彥宏：冀3年內推首款電動車
百度李彥宏：冀3年內推首款電動車
A股復市北水重臨 恒指7連升斷纜 中移騰訊港股通淨流入80億 滬深300破頂後倒跌
A股復市北水重臨 恒指7連升斷纜 中移騰訊港股通淨流入80億 滬深300破頂後倒跌
人行單日淨回籠2600億
人行單日淨回籠2600億
MPF放寬買賣 58%受訪者對A股不感興趣
MPF放寬買賣 58%受訪者對A股不感興趣
冠君商場疫下重創 朗豪坊去年收益跌17%
冠君商場疫下重創 朗豪坊去年收益跌17%
彭博：白宮函台政府致謝 紓緩車用晶片短缺
彭博：白宮函台政府致謝 紓緩車用晶片短缺
Swatch尖沙嘴兩店被追租 涉款逾千萬元
Swatch尖沙嘴兩店被追租 涉款逾千萬元
瑞幸多名高層離職 曾舉報CEO行為不當
瑞幸多名高層離職 曾舉報CEO行為不當
康宏公布3年業績 累計蝕近26億
康宏公布3年業績 累計蝕近26億
證監再封54券商帳戶 料涉「微信女」去年炒作濠江機電
證監再封54券商帳戶 料涉「微信女」去年炒作濠江機電
南航1月客運運力按年跌51%
南航1月客運運力按年跌51%
GME逼空領軍人物吉爾 涉欺詐被起訴 被指持證券牌假扮業餘投資者
GME逼空領軍人物吉爾 涉欺詐被起訴 被指持證券牌假扮業餘投資者
首申失業救濟反彈 美股早段下滑
首申失業救濟反彈 美股早段下滑
張兆聰：大巿獲利回吐 或已見本月高位
張兆聰：大巿獲利回吐 或已見本月高位
何民傑：財政預算案應節約政府開支
何民傑：財政預算案應節約政府開支
技術取勝：新創建短線上試9元
技術取勝：新創建短線上試9元
盧駿匡：巿寬進入超買 短線或調整
盧駿匡：巿寬進入超買 短線或調整
恒騰影視IP融入童世界主題公園
恒騰影視IP融入童世界主題公園
運通疫下推新卡 網購積分更多
運通疫下推新卡 網購積分更多
劉思明：熱炒科網股回吐 同程藝龍夠硬淨
劉思明：熱炒科網股回吐 同程藝龍夠硬淨
周顯：生意獨大 豬也會飛
周顯：生意獨大 豬也會飛
譚新強：中國將奪世界道德高地
譚新強：中國將奪世界道德高地
湯文亮：預測樓市 各懷鬼胎
湯文亮：預測樓市 各懷鬼胎
越南經濟反彈 樓市成交暢旺 胡志明市去年供應減半 支持樓價
越南經濟反彈 樓市成交暢旺 胡志明市去年供應減半 支持樓價
盧楚仁：退市概念足令美元轉勢
盧楚仁：退市概念足令美元轉勢
美領館宿舍出售完成土地註冊 買方恒隆：壽山村道37號交易獲中央開綠燈
美領館宿舍出售完成土地註冊 買方恒隆：壽山村道37號交易獲中央開綠燈
77/79 PEAK ROAD 連沽兩屋套逾11億
77/79 PEAK ROAD 連沽兩屋套逾11億
GRANDE MONACO折實均呎2.38萬 高一期5％
GRANDE MONACO折實均呎2.38萬 高一期5％
信置牛年擬推5全新盤 涉4680伙
信置牛年擬推5全新盤 涉4680伙