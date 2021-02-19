美氣溫回暖 油價高位回落

沙特傳改減產計劃

得州部分地區已停電多天。瑞典北歐斯安銀行（SEB）首席大宗商品分析師Bjarne Schieldrop表示，停電將加快美國原油庫存降至5年均值水平。能源研究公司Wood Mackenzie預計，得州完全恢復產能可能需時數周。受停電影響，得州州長阿伯特（Greg Abbott）宣布限制天然氣跨州出口，禁止天然氣在2月21日前輸出得州，以確保州內發電供應。這是非比尋常的舉動，有業界人士質疑此舉可能違反美國憲法的商業條款。

不過在得州隔壁的俄克拉荷馬州，由於預期氣溫回暖令天然氣產能恢復，俄克拉荷馬州Oneok天然氣輸送中心次日交割的供應價格報10美元/百萬英熱單位，甚至低於10美元。相比之下，周三報1250美元/百萬英熱單位，價格下跌99%。一周之前，其價格僅為9美元。消息稱，沙持阿拉伯鑑於近期油價回升，計劃在下月的油組會議取消單方面減產。沙特的政府顧問表示，沙特計劃在未來幾個月內增加石油產量，並在下月的產油國會議宣布新措施，逆轉近期減產的趨勢。沙特上月表示，將單方面削減2月和3月的每天原油產量100萬桶，以提振油價。

（綜合報道）

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