首申失業救濟反彈 美股早段下滑

聯儲局會議紀錄：經濟距目標尚遠

聯儲局公布上月會議紀錄，美國經濟距離聯儲局的目標尚遠，可能需要一段時間才能取得實際進展，意味寬鬆政策不大可能改變。聯儲局主席鮑威爾與其他官員否認通脹預期升溫將促使聯儲局提前加息的觀點。美國10年期國債券孳息率昨升穿1.3厘。金價在每盎司1800美元以下的兩個月低位徘徊。不過比特幣股價持續強勢，昨升穿5.2萬美元大關。根據CoinDesk的數據，比特幣價格昨高見52,621.84美元，連續3天創新高。

此外，美國零售業巨頭沃爾瑪（Walmart）公布，在截至1月底的假期旺季銷售強勁，並表示將上調42.5萬員工的薪酬。沃爾瑪上季在美國的可比銷售額，按年增長8.6％，較第三季的6.4％增幅顯著提升。包括網上雜貨訂單在內的美國電商業務銷售額，與去年同期相比增長69％。

不過受英國和日本業務等拖累，沃爾瑪上季虧損20.9億美元，每股虧損74美仙。去年同期利潤為41.4億美元，每股盈利1.45美元。剔除特殊項目，沃爾瑪上季每股收益為1.39美元，低於分析師預期，股價早段跌6%。

（綜合報道）

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