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GME逼空領軍人物吉爾 涉欺詐被起訴 被指持證券牌假扮業餘投資者

【明報專訊】美國眾議院金融服務委員會在香港時間周五凌晨就GameStop（GME）及其他股票早前出現的動盪舉行聽證會，獲安排作證的GME逼空大戰領軍人物吉爾（Keith Gill），卻因涉嫌證券欺詐而面臨起訴。在麻省的聯邦法院提出的集體訴訟稱，假扮業餘投資者的吉爾，其實是持牌的證券業專業人士，在社交媒體擁有廣泛影響力，借機煽動散戶買入電子遊戲零售商GME的股票，其欺騙和操縱行為涉嫌違反證券法。不過吉爾為自己押注GME辯護，認為GME股價被「嚴重低估」，要求國會就對冲基金積極沽空GME，以及網上經紀商在交易狂潮限制購入GME等股票導致散戶損手尋求原因。

吉爾在Reddit網上論壇WallStreetBets及YouTube，分別以DeepF**kingValue及咆哮小貓（Roaring Kitty）的帳號向散戶教路。麻省的法庭文件指控吉爾的欺騙和操縱行為，除違反證券行業的守則，也違反證券法，導致「購買了期權合約的投資者，以及那些受他蒙騙而在市場瘋狂交易時高價買入GME股票的人造成巨大損失」。

該訴訟由證券集體訴訟公司Hagens Berman Sobol Shapiro，代表華盛頓州的投資者Christian Iovin等提出。在GME股價低於100美元時，Iovin賣出了價值20萬美元的GME股票認購期權。後來該股迅速升破400美元，迫使他高價買回認購期權，造成損失。

投資者Iovin委託提集體訴訟

GME的股價在1月飈升1700％以上，令部分對冲基金損失數以十億美元，外界因此視買入GME股票是散戶與對冲基金的對決。今次聽證會的議題，為「遊戲停止了嗎？當沽空者、社交媒體和散戶發生衝突，誰勝誰負」。根據吉爾向眾院提供的證辭，他之前雖從事金融業，從未涉及證券交易或為客戶提供諮詢服務。他否認蓄意推高GME股價，並強調自己相信該公司的潛力。

吉爾否認蓄意推高GME股價

根據麻省的法庭文件，吉爾擁有特許金融分析師等專業資格。吉爾承認在業界有一些經驗，但強調自己幾乎不了解市場的內部運作，呼籲國會調查「沽空的潛在操縱手段」。

吉爾的證辭稱：「我沒有為自己的利益而唆使任何人買賣股票。我與任何試圖操控股價的組織無關，與任何對冲基金也不存在財務關係。除了公開信息，我沒有關於GME的內幕消息。」

目前未知吉爾從GME的持股賺進多少。根據他的證辭，去年12月股價達到20美元時，他與家人已是百萬富翁，而20美元的價位，遠低於1月時GME的483美元峰值。

今次參與聽證會的還包括梅爾文資本（Melvin Capital）創辦人普洛特金（Gabe Plotkin）。他的基金在1月逼空大戰損失了一半資產，要由對冲基金Citadel等注資。Citadel創辦人格里芬（Ken Griffin），以及散戶交易平台Robinhood的創辦人Vlad Tenev也將參與聽證會。

美證交擬提高沽空交易透明度

《華爾街日報》引述知情人士稱，散戶的交易狂潮促使美國證交會（SEC）考慮要求沽空交易提高透明度。2010年通過的金融監管改革法案《多德－弗蘭克法》（Dodd-Frank Law），要求SEC收集各上市公司股票沽空數量的資料，但SEC並未收集或公開此類數據。根據聽證會前發布的一份備忘錄，SEC尚未完成其在《多德－弗蘭克法》的職責。知情人士稱，SEC的一些官員曾憂慮，若機構投資者必須披露沽空資料，其他投資者可能仿效這些交易，從而提高沽空者的融券成本。

（綜合報道）

[國際金融]

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