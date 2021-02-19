經濟

證監再封54券商帳戶 料涉「微信女」去年炒作濠江機電

【明報專訊】證監會連環出招打擊近年頻繁出現的「微信女」股票騙局，繼上周凍結兩家券商個別帳戶後，昨日再發通知，凍結13家券商合共54個交易帳戶，估計涉及有人事前收集去年9月上市的濠江機電（1408）股份瘋炒，其後利用社交媒體「散貨」，令股價兩個月後暴瀉有關。

明報記者 鄧偉忠

證監會昨日公布，向13家經紀行發出限制通知書，凍結54個交易帳戶內的部分資產。據證監會新聞稿指，資產與一宗懷疑社交媒體「唱高散貨」騙局（又稱「微信女」騙局）有關，當中涉及去年9月至11月間，就一家香港上市公司股份進行的造市活動。證監會認為，就維護投資大眾的利益或公眾利益而言，發出限制通知書是可取的做法。有關調查仍在進行中。

多間券商持倉11月底近沽清

今次涉及部分帳戶被凍結的13家經紀行包括為時富證券、中州國際證券、興證國際證券、中國通海證券、京華山一、凱基證券、京基證券、六福證券、大聖證券、山證國際證券、晉立峰證券、中泰國際證券及尊嘉證券。涉及券行未取得證監會書面同意情况下，將不得處置交易帳戶內價值達到一定數額的任何資產，包括訂立交易、提取現金等。若經紀行接獲上述指示，亦須通知證監會。

證監會本月行動頻繁，月初曾凍結名匯證券、富途證券內3個帳戶，指懷疑涉及去年3月至10月「微信女」騙局。雖然證監今次同樣未有披露涉案上市公司名稱，但翻查中央結算系統（CCASS）資料，上述大部分券商在濠江機電的持倉在去年上市至11月份出現大規模變動，其中京基、中泰及尊家在濠江機電上市當天的持倉，已合共佔該股股本約16.72%，相當於公司街貨近七成。

事實上，本報在去年10月已曾報道，懷疑有偽冒分析員的「股票導師」推介濠江機電，鼓吹散戶入場接貨，同時網上討論區亦有網民發帖，指有其他「微信女」推薦買入該股。

濠江機電上市後至10月底股價急升，其間3家券商持倉急降，同期晉立峰、中州等多間券商持倉增加。相比以往個案，今次證監行動頗為迅速，但能否「捉賊拿贓」卻可能頗成疑問。

濠江機電至11月中股價暴瀉，股價由高位4.82元，急瀉至0.79元，跌幅約83.6%，市值蒸發約20億元，而上述多家券商在11月底時，濠江機電的持倉已接近「清倉」。

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