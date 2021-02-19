經濟

冠君商場疫下重創 朗豪坊去年收益跌17%

【明報專訊】擁有花園道三號及朗豪坊兩大地標的冠君產業信託（2778）不敵疫情影響，當中朗豪坊商場成重災區，2020年全年雖然維持滿租，但租金收益大跌17.3%，現收呎租亦跌14.4%，而花園道三號及朗豪坊辦公樓的出租率亦分別跌6.2及9個百分點，至86.8%及88.7%。冠君2020年的可分派收入為15.54億元，按年跌5.7%，每基金單位分派亦按年縮水6.1%至0.25元，但分派比率則維持95%。

每單位分派跌6.1%

冠君旗下兩大物業以往一向抗跌力強，惟今次卻未能倖免。冠君在業績內形容新冠疫情是「前所未見且漫長持久」，令到「信託及租戶的業務舉步維艱」。

冠君指出，受累疫情持續反覆，加上零售市道低迷，朗豪坊商場租戶的零售銷售大幅下滑，拖累商場整體租金收益。寫字樓物業組合的租金收益雖然相對穩定，但不足以抵消朗豪坊商場的疲弱表現，導致2020年的租金收益按年跌5.2%至26.33億元，當中物業收益淨額為23.47億元，按年跌5.4%。

由於困難的營商環境亦為物業組合的估值帶來負面影響，令去年集團的物業組合總值按年跌17.1%至673.18億元，資產負債比率亦升5個百分點至23%。

雖然朗豪坊商場大受疫情影響，惟地標物業花園道三號及朗豪坊辦公樓的租金收益仍分別升0.4%及0.7%，分別達15.18億元及3.78億元。前者主要因過往的平均租金跟市值租金有差距，因此在疲弱市况下發揮緩衝作用。至於早前冠君與朗豪坊大租戶醫思醫療（2138）達成以股代租的支付方式，則其抵消了8個月租。

疫情未遏，冠君指未來一年會致力維持旗下物業的出租率，繼續通過靈活的租賃策略，如短期租約留住現有租戶及吸引新租戶。

相關字詞﹕朗豪坊 花園道3號 冠君

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