A股復市北水重臨 恒指7連升斷纜 中移騰訊港股通淨流入80億 滬深300破頂後倒跌

明報記者 廖毅然

截至昨晚約11時半，恒指夜期報30,186點，低水409點。國指及科指夜期亦分別低水147點及176點。

A股貴州茅台上海機場捱沽

據聯交所數據，昨日滬深兩地的港股通合共淨買入142.06億元，較上周一長假期前增加23%，當中淨買入最多是中移動及騰訊，各有逾39億元，前者股價升2%，後者僅跌1.32%。獲北水大幅買入的中海油（0883）及港交所（0388）股價亦倒升。而北水淨沽出最多為保利協鑫（3800），該股昨日大跌13.64%。美團（3690）及心動（2400）亦分別被淨沽出逾2億元，昨日股價分別跌5.18%及16.3%。

港股回吐影響A股牛年首個交易日的表現，滬深兩市早段均報升，但收市僅上證綜指守住升幅，漲0.55%至3675點。滬深300指數早段曾見5930點，突破2007年的高峰，創下盤中的歷史高位，但收市倒跌0.68%至5768點。深成指及深圳創業板亦倒跌收市。滬深股通錄約50億元人民幣淨買入，但重磅股如貴州茅台及上海機場均被大手沽出。

恒指先升後跌營造大陰燭

恒指昨早開市曾再升99點至31,183點，再創逾兩年半高位，但其後倒跌並做出大陰燭，第一上海首席策略師葉尚志預計，港股可能會重現上月底自高位回調的走勢，首階段可先看30,200點，這是前一輪升勢的浪頂，也是本周二裂口高開前的水平。如未能守住30,200點，可能會有更深的回吐，至29,000點以下亦不意外。

近期升幅勁 小型股昨回吐更大

港股本輪升勢多由小型股帶動，恒生大中型股指數本來跑贏恒生小型股指數，後者在近數周趕上，因此昨日的跌幅亦較深（見圖）。小型股指數包括遭北水沽貨的保利協鑫及心動，另有移卡（9923）、康希諾（6185）及微盟（2013），昨日分別跌11.32%、9.35%及8.18%。

恒指成分股反而有14隻逆市上升，除了獲北水買入的中移動、中海油及港交所，還包括匯控（0005）、華潤置地（1109）、聯通（0762）及領展（0823）等，均以追落後為主。