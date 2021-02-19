百度李彥宏：冀3年內推首款電動車

百度集團董事長兼行政總裁李彥宏昨早在業績會議中表示，與浙江吉利合資的電動汽車公司已確定首席執行官及品牌，致力在3年內推出一款新的電動汽車。他又表示，雙方合作並不是單純發展電動車，主要目標希望加強發展及改善自動駕駛技術，推動汽車智能化。百度早前收購YY直播，李彥宏表示，直播仍有很大發展機會，將會把直播平台融入到百度生態中，透過廣告收入變現，帶領百度移動收入多元化戰略更進一步。

內部信透露：7納米崑崙2芯片快量產

首席財務官余正鈞表示，百度擬建智能汽車生態系統，相信其他業務收集的資料可改善電動車技術，未來將把握雲服務、智能交通、智能駕駛及其他人工智能領域的機遇。

其後，李彥宏又向員工發內部信，透露集團自主研發雲端通用芯片崑崙1，已在百度搜索引擎及智能雲生態伙伴等方面廣泛部署，7納米崑崙2芯片亦即將量產，性能較崑崙1提升3倍。信中提到無人駕駛發展，指美國加州車輛管理局在1月27日向百度頒發開放道路無人駕駛測試許可，因此集團的自動駕駛開放平台Apollo已同時在北京、長沙、美國加州三地進行開放道路無人化測試。李稱相關技術每更新一代，成本可減少30至50%，只要成本下降至一定程度，將觸發自動駕駛出租車Robotaxi規模化運營。

第4季核心收入按年升6%

百度昨早公布，去年第四季收入302.6億元（人民幣、下同），按年上升4.77%，連續四季勝市場預期；非通用會計準則計純利為68.68億元，按年跌25.3%。集團去年全年收入為1070.74億元，按年微跌0.32%，非通用會計準則純利為220.2億元，按年升21.1%。

去年第四季百度核心收入按年升6%至231億元，截至12月，百度App共有5.44億月活躍用戶數，每日登錄用戶佔比超過70%，按年上升18個百分點。集團預計，今年首季收入將介乎260億至285億元之間，按年上升15至26%。