巴克萊重新派息 匯控有望跟隨

每股派息1便士 兼斥7億英鎊回購

不過，因應巴克萊去年度全年錄得稅後利潤15.26億鎊（約165.31億港元），按年大減38%，比市場預期為差，加上鎊匯過去5個月持續強勢，昨日單日曾升0.8%，高見1.397，返回2018年4月以來高位，拖累在當地上市的銀行股股價全線下跌。巴克萊、西敏集團、萊斯、匯控及渣打的股價在昨晚約10時後，在英國交易時段分別下跌4.4%、4.1%、4.5%、3.5%及1.2%。

全年稅後利潤按年大減38%

巴克萊表示，期內集團因應新冠肺炎疫情影響，致經濟環境轉差，因此需要提供信貸減值高達48億英鎊，按年大增1.52倍。該集團位於英國的業務股東應佔溢利尚錄得增長16%，達3.25億英鎊；國際業務股東應佔溢利則按年減少21%，只賺22.2億英鎊。

因應英國銀行監管機構審慎行為監管局疫情下的要求，當地銀行去年停止派息。不過就算英國監管當局放寬派息，英倫銀行仍然要求業界的派息水平，不能將過去兩個年度的盈利超過25%用作分派，或限於風險加權資產0.2%的水平。