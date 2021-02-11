新交所研今年引入SPAC融資機制

新交所CEO：資本市場需與時並進

SPAC在過去一年已經變成美股重要關鍵字，由對冲基金鉅子Bill Ackman到眾議院前議長保羅瑞安，以至私募基金，甚至本地富豪李澤楷均有成立SPAC上市。簡而言之，SPAC僅是一家空殼公司，可讓創辦人及經理人透過上市集資，再尋求投資標的及完成收購交易。雖然這種模式備受批評，但實際上卻日益普及成為公開市場上的另一吸引選項，原因是大股東可以避免了新股上市面對的風險及不明朗環境。很多空白支票公司更將矛頭指向亞洲市場，藉此尋求購併目標。對新加坡市場而言，SPAC的概念並不陌生，遠自2010年該所已經就推出SPAC諮詢，只是當時較少商界及投資者支持而已。

曾在銀行界長期工作，自2015年出任新交所行政總裁的羅文才形容：「世界已經變了，資本市場需與時並進」。他稱長期低息環境、較短的商業周期、波動的市場，以至刺激措施均顯示市場需尋求資本，SPAC正好有助減低市場風險，且提供另一渠道供人投資。同時，新交所擬加強外匯、固定收益、數據及資本市場連接業務，亦正探索開發碳交易市場，並且擬以併購方式擴大業務規模。

港金發局曾稱SPAC值得謹慎研究

根據新交所的數據顯示，當地在2020年共吸納11家新股上市，合共集資11.83億坡元（折約69.12億港元），相比區內香港股市在新股招股的規模明顯不如。不過，在新加坡醞釀發展SPAC融資市場之際，香港金融發展局行政總監區景麟較早前已經表示，金發局認為有關議題值得謹慎研究。