昭衍新藥錄506億孖展 超購85倍

賽生藥業今招股 入場費9495元

新股接力招股，老牌藥企賽生藥業（6600）今日起招股，每股招股價介乎17.2元至18.8元，入場費9494.72元。最多集資21.8億元。招股期至下周三（24日）中午12時截止，預計3月3日掛牌。

事實上，公司早於1992年曾於納斯達克掛牌，但隨後出現管理層換血，又獲得德福資本、鼎暉資本等出資進行私有化。本次公司引入11家基石投資者，共投資10.4億元，包括IDG Capital、上海臨港新片區、Daguan International、中郵創業國際資產管理、Ding Asset Ltd、Bradbury Global Opportunity Fund SP、Fortune Bright Investment等。

賽生藥業主要收入來源為胸腺法新藥物「日達仙」，主要用途是增強免疫反應，亦可提高疫苗有效性，現時於內地獲批或建議用於治療多項傳染病，包括乙型肝炎、SARS、新冠等。

去年首9個月內，該藥物貢獻賽生總收入的83.7%。賽生期內收入錄得15.8億元（人民幣，下同），毛利率錄得78.2%，純利錄得6.9億元。

首席執行官兼總裁趙宏昨日表示，雖然內地有多款仿製藥，但「日達仙」市場份額過去數年只增不跌，相信該藥物銷售額將能維持雙位數的穩定增長。

同時，副總裁兼戰略計劃及BD主管俞仲文則表示，未來5年將可逐步攤薄「日達仙」的收入佔比，例如今年第三季度商業化的「諾彌可」，預料將可貢獻相當大一部分營收。

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