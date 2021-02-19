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諾輝首日飈兩倍 港交所查重複認購 向券商索中籤名單 包括離岸公司真實身分

【明報專訊】獲逾百萬人認購的生科股諾輝健康（6606）成為全城焦點，股份雖然順利掛牌，但卻陷入重複認購疑雲。本報昨日獲悉，港交所（0388）前晚起突然向各大券商發電郵，要求提交所有成功中籤諾輝的客戶名單及身分資料，有業界人士坦言要求罕見，預料涉及近期日益氾濫的重複認購申請，情况終於引起監管機構重視。港交所昨日回覆表示，不評論個別公司情况。諾輝健康昨日掛牌升2.15倍，收報84元，每手帳賺2.867萬元。

明報記者 馬迪帆

雖然面臨港交所清查重複認購，但諾輝昨日掛牌股價表現凌厲，全日最高升至85.9元，並以近高位84元收市，較招股價26.66元升215.1%。撇除各項手續費，一手500股帳面賺28,670元，超越快手（1024）成為歷來每手帳面獲利第二多新股（見表2）。

港交所：不評論個別公司情况

據了解，港交所在電郵中向券商提出兩大要求，包括要求券商確保已採取足夠措施，確保拒絕重複或懷疑重複的認購申請，另一項則是提供所有成功中籤者的姓名及身分證號碼。有不願透露姓名的大型券商董事向本報確認，昨日上午收到港交所電郵，要求下午4點前回覆資料，形容時間「好緊張」、「冇可能做到」。他稱，今次通知同時針對利用離岸註冊公司參與公開發售的機構投資者，港交所要求券商通知匿名客戶，需要提交真實受益人及資料。他形容今次是「咁多年來（港交所）第一次有類似要求」，相信事件與近期新股重複認購及引起的分配不公有關。他表示，重複認購已成為人盡皆知的灰色地帶，亦為券商帶來壓力，業內亦希望可盡快解決問題。

諾輝每手帳賺2.86萬 歷來次多

其他大型券商方面，輝立、信誠均未確認是否收到電郵。耀才證券行政總裁許繹彬表示，正了解情况。富途金融及企業服務總裁鄔必偉則表示，未曾聽說有此消息，但若港交所提出要求，公司將全力配合。

業內人士：或因分配不公 有大戶投訴

新股重複認購自2006年已出現，於近兩年捲土重來，今年更藉助社交平台蔚然成風。本次大熱新股諾輝健康，保薦人及公司共計識別並拒絕11446份重複申請，數目冠絕以往新股，佔比約1.1%（見表1）。而於富途證券手機應用程式（App）的討論區，教人「多戶打新」的貼文繼續數不勝數，有「認證自媒體」用戶稱，此前用不同戶口分別認購諾輝的「甲組尾」、「乙組頭」。亦有用戶昨日發文稱自己正計劃多戶口認購另一新股賽生醫藥（6600）。

有小型券商代表、資深業內人士昨日透露，有券商甚至迎合內地客戶，開設業務協助「多戶打新」。他估計，本次港交所行動背後或是有部分大戶因分配不公而感到不滿，向監管機構投訴所致。

[新股]

相關字詞﹕諾輝健康 港交所 新股 重複認購

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