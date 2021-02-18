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灣區須知：內地大城市 人均月薪仍不足1萬

【明報專訊】中國內地發展一日千里，不少科技巨企誕生，不過目前內地仍被視為發展中國家。內地大城市的人均月薪仍不足1萬元（人民幣．下同）。內地薪酬網顯示，2021年1月，北京人均稅前收入為9340元，上海為8606元，深圳為7695元，四川成都為6453元。

工作包食宿 生活成本廉宜

不少港人不願回內地工作的主要原因是工資相對較低，憂慮難以維持生計。不過要留意，許多情况下，內地工作包食宿，已為打工仔省卻大筆開支，而且交通、起居生活成本廉宜。就以北京地鐵為例，首6公里收費為3元，32公里為6元。

至於物價方面，根據內地網站研究數據顯示，在2020年，全國全年社會消費品零售總額的城市排名依次為上海、北京、重慶、廣州、深圳、成都、蘇州、南京、武漢和杭州，反映上海物價是全國最高。

上海人均每月開支5500元

就以上海為例，社零總額為1.59萬億元，以2.42萬常住人口計算，即去年人均開支為6.56萬元，即月花5500元。

此外，廣州及深圳的全年人均開支亦約有6萬元，而物價最低的重慶，人均年消費為3.77萬元，有意到內地工作人士不妨留意這些生活成本差別，而在選擇工作時，亦最好查詢清楚僱主會否提供免費住宿。

[活在灣區]

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