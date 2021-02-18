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灣區就業計劃 助港青北闖神州

【明報專訊】據政府統計署公布，2020年第四季失業率為6.6%，為16年高位。事實上，在新冠疫情影響下，不少本地畢業生一職難求，部分人僅能以外賣送餐工作賺取微薄收入。與其等待經濟復元，不如北望神州。上月政府公布「大灣區青年就業計劃」，同時邀請有興趣的企業申請參與，截至今日已提供逾千個就業職位，當中更有知名企業如華為、騰訊（0700）的職位可供申請，為青年人在疫市下提供難得的就業機會。

明報記者 黃清瑤

「大灣區青年就業計劃」於上月推初推出，計劃要求畢業生最遲於2021年8月入職，受聘職位主要分為一般職位及創科職位。若有意參加計劃的公司，須在香港及內地大灣區城市均有業務，並可長時間派遣員工分別在兩地工作及接受在職培訓。至於有意申請人士，須持有香港或以外的大學或大專院校在2019至2021年頒發的學士或以上學位，而且須屬於可合法在港受僱工作的香港居民。

受聘月薪不低於1.8萬 為期年半

計劃提供2000個名額，當中有700個是創科職位，港府會按每名獲聘畢業生向企業發放每月1萬港元津貼，同時要求受聘月薪不低於1.8萬港元，計劃資助期為18個月。當聘用首名畢業生後，企業可每3個月以郵遞方式向秘書處提交津貼申請。若相關職位與創科相關，畢業生必須持有科學、科技、工程或數學等相關學科學位。

不少港青會憂慮在內地工作須繳交「五險一金」等社保費用，惟計劃規定下，雙方在簽署僱傭合約時，會註明受香港法律保障，即有薪年假、強積金計劃都按香港法例執行。至於住宿方面，部分內地企業會為員工提供免費住宿，不過此計劃沒有要求企業提供住宿安排，因此在選擇工作時，求職者須向僱主查詢相關事宜。

根據勞工處互動就業網站資料顯示，目前列出413項職位空缺，當中涵蓋網站開發員、軟件工程師、助理會計師及市場推廣員等。普遍公司以1.8萬港元為起薪點，而內地「科技一哥」騰訊起薪點由2.3萬至6.8萬港元不等，主要招聘移動支付業務產品策劃員、產品體驗設計員、內容營運員等，機會難得，讓港青能更容易接觸內地知名企業。

現有近160個實習項目

是次計劃是專為2019至2021年的畢業生而設，而未畢業或已畢業多年的同學，又可透過什麼方法進入內地市場？未畢業的同學亦可透過政府的青年發展委員會參與各類型實習計劃，就以「青年內地實習資助計劃2020-21」為例，計劃通過資助非政府機構，舉辦香港青年在內地實習的項目，讓年輕人可親身體驗內地職場實况，同時可累積經驗，建立人脈網絡。有意參與的年輕人，可瀏覽獲資助機構或活動名單。目前名單顯示接近160個實習項目，包括粵港澳大灣區青年總會舉辦的「十景中山青年機遇實習計劃」、學友社舉辦的「第二屆大中華社會創新青年實習空間計劃」等，以便有興趣人士向相關機構查詢。

對於即將畢業的莘莘學子，青年發展委員會亦設有「企業內地與海外暑期實習計劃」，計劃是與香港大型企業合作，讓同學們在這些企業駐內地和海外的業務進行實習。在2019年，計劃與18家大型企業合作並提供280個實習職位，覆蓋金融服務、能源、地產項目、公用事業等行業。

計劃的另一個優點是參與企業會承擔實習生的主要開支，如機票及住宿費等，同時會委派專責職員為實習生提供培訓及支援，有助同學預先了解職場生涯，由此訂下人生目標。在2019年，就有多間大型企業參與計劃，如領展（0823）、信和（0083）和太古集團（0019）等。

每間初創最高可獲4萬元人幣補貼

至於畢業多年並有意到內地創業的職場人士，除非進入國企或騰訊、海康威視等這類大型科企工作，否則工資難以超越香港。因此，創業是另一個進入內地市場的渠道，如在內地創業並需要資金及一系列的行政協助，坊間有許多機構可以提供協助，包括政府機構駐粵經濟貿易辦事處，會就港人在內地生活遇上的疑難提供協助及意見。

若需要資金營運，除尋找天使投資者，一些機構如廣州市天河區港澳青年之家，可為港澳青年提供大幅度優惠，如水電管費、物管費及租金寬免等；又如中山「易創空間青年創業孵化基地」 ，為成功進駐的35歲以下港澳青年，提供免租優惠、免費創業導師扶助、諮詢及代辦政務等服務。補貼方面，每間初創企業可獲最高4萬元人民幣的就業補貼。

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