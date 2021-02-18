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經濟
2021年2月18日星期四
技術取勝
投資策略
長實近103億中標 首插旗啟德區 10年首度破百億奪官地 呎價逼1.6萬貴鄰地兩成
跑道區11幅住宅地兩年多售罄 庫房進帳逾1151億
啟德GRANDE MONACO最快今開價 擬加價一成
太古城疫下首現蝕讓 3年損手百萬
瑧蓺開放式1.35萬租 兩年回落三成
「蛇王二」捲土重來 12萬租灣仔道舖
諾輝暗盤升1.6倍 每手帳賺逾2.1萬 頂頭槌最多僅獲兩手 孖展息率成賺蝕關鍵
諾輝朱葉青：「常衛清」長遠毛利率可達90%
資金解凍認購升溫 昭衍孖展近360億
恒指8個月最長升浪 企上31000關
外媒：中央調查發現江派涉足螞蟻
消委會︰延期年金保證回報差異大 可差2.94厘 籲以保證內部回報率比較
宏利去年港澳年度化保費跌10%
甘比「坐正」華置CEO 即日生效
上月禁英來港航班 國泰載客率跌至新低
港交所譴責滿地科技6前董事 兩月內DQ細價股12董事 或加強執法
沽空機構狙擊 無人機製造商億航股價挫六成
研發新冠疫苗支出增 康希諾發盈警
有贊主席關貴森辭職 內媒報道涉中誠弊案
巴郡減持蘋果重投舊經濟股 全年沽逾一成持股 仍佔最大持倉
比特幣再破頂 摩通憂升勢難續
花旗多付5億美元利息 法庭拒批追討
張兆聰：資源股勢勁 中冶落後可吼
李曉佳：港交所新CEO爭議 還是國籍問題
技術取勝：中石化油服0.74元成支持位
絲路能源抽諾輝新股「食白果」
信陽毛尖擬改名「國龍茅台」 股價爆升
國美創辦人黃光裕正式重獲自由
劉思明：基建股蠢動 中建材跑贏
周顯：港交所應盡的社會責任
湯文亮：輸錢仍很開心的人
灣區就業計劃 助港青北闖神州
灣區須知：內地大城市 人均月薪仍不足1萬
彭博黃智亮：息低供應少疫情受控 樓價今年料回升
BNO移民愈多 對樓市愈不利
技術取勝：中石化油服0.74元成支持位
【明報專訊】美高梅料挑戰15.8元阻力（圖）
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