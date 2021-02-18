花旗多付5億美元利息 法庭拒批追討

錯誤提早支付全期近9億美元

案情透露，作為露華濃貸款代理機構的花旗，去年8月原本要向露華濃的貸款方支付約800萬美元的利息，但花旗卻誤將露華濃2023年才到期的近9億美元債務，一併歸還給貸款方。法官指出，這筆款項是有效債務，收款人沒有作任何不實陳述而誘使花旗付款，未向花旗歸還款項的貸款方，有理由相信花旗的付款是故意的，因為要懷疑花旗這種全球最先進的金融機構犯下了一個總值近10億美元的錯誤，幾乎是沒有道理的。

不過花旗去年因內部監管及風險管理的缺失，被美國貨幣監理署（OCC）等監管機構判罰4億美元。

此外，美國證交會（SEC）指控信用評級公司晨星（Morningstar）在2015至16年的30宗商業按揭抵押證券（CMBS）評級，允許其分析師調整用於確定評級的模型，但未有對外披露這些調整，這導致CMBS發行者獲得更好的條款，在某些情况下，減少了投資者的利息收入。

（綜合報道）

[國際金融]