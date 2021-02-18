巴郡減持蘋果重投舊經濟股 全年沽逾一成持股 仍佔最大持倉

蘋果佔投資組合比例降至44％

在減持蘋果套現之際，巴郡的投資組合也新增了一些美國傳統大品牌 。彭博社指出，巴郡於去年第三季的持倉申報，獲美國證交會（SEC）批准對部分交易保密。鑑於其他投資者可能會追隨巴郡的入市策略，提高巴郡的購買成本，巴郡獲監管部門的許可，在完成建倉後才披露細節。最新的申報文件公開了這些「神秘交易」，揭示巴郡過去兩季增持了美國最大電信商Verizon及美國石油巨頭雪佛龍（Chevron）股份，另購入保險經紀商Marsh & McLennan的股票。Verizon早段股價升近4%，雪佛龍亦升近3%，而Marsh & McLennan則升約1%。

截至去年第四季末，巴郡持有Verizon的86億美元股票（相當於巴郡股票投資組合總值約3%）、雪佛龍的41億美元股票，並持有5億美元的Marsh & McLennan股票。這些投資部署未知是巴菲特，還是巴郡的投資經理庫姆斯（Todd Combs）或韋希勒（Ted Weschler）拍板。不過現年90歲的巴菲特早在疫情之初曾表示，長遠對美國經濟復蘇感到樂觀。巴郡為Verizon和雪佛龍建倉，反映巴郡對傳統美國公司，以至電信和石化行業的長期價值抱有信心。

不足一年沽清金礦股Barrick Gold

除了建倉Verizon，巴郡亦增持了美國主要電信商T-Mobile的股票，反映其看好5G通訊的前景。巴郡上季也調整了一些製藥股的持倉，在去年第三季才建倉的新冠疫苗製造商輝瑞（Pfizer）的股票，已在上季被巴郡全數沽出。不過巴郡增持了美國默克藥廠（Merck）、Bristol Myers Squibb藥廠及美國免疫疾病治療藥物製造商艾伯維（AbbVie）的股票。

與此同時，巴郡減少了對金融業的持股，沽清了對摩通僅餘的9300萬美元股票，並沽出富國銀行（Wells Fargo）逾一半持倉。此外，巴郡又沽清了去年次季才開始購入的金礦股Barrick Gold。觀察家正期待巴郡將如何使用逾1500億美元的現金。

彭博的分析指出，最新的申報文件，反映巴郡在年底面對股票估值上漲、基本面與股市升勢步伐不一的情况，對大市態度審慎。這有別於去年第三季，巴郡展現的樂觀情緒。當時巴郡看漲製藥、日本貿易企業及通訊技術等板塊，並投資了雲端數據平台Snowflake的IPO。最新的申報，尚未覆蓋散戶早前上演「逼空大戰」對巴郡年初投資部署的影響，料巴郡在下周的致股東信將會透露一些端倪。至於「金融大鱷」索羅斯就繼續押注科技股，在第四季建倉固態電池公司QuantumScape，持股價值為2.8億美元。

（綜合報道）

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