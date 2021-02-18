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巴郡減持蘋果重投舊經濟股 全年沽逾一成持股 仍佔最大持倉

【明報專訊】根據最新的監管文件，「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡在去年下半年都在減持其重倉的蘋果股票獲利。巴郡繼去年第三季按季減持3.7%的蘋果股票持倉，在第四季再減持6%，似乎錯過了今年1月底公布業績前的蘋果股票升浪。巴郡上季的蘋果持股量，由9.44億股降至8.87億股，較去年初持有約10億股減逾一成，但仍持有蘋果近5.3%的流通股。在截至2020年底，巴郡持有的蘋果股票總值1200億美元（約9360億港元），仍然是巴郡最大的持倉。不過蘋果股票相當於巴郡股票投資組合總值的佔比，已由第三季的48%，降至第四季的44%。蘋果股價早段跌2%。

蘋果佔投資組合比例降至44％

在減持蘋果套現之際，巴郡的投資組合也新增了一些美國傳統大品牌 。彭博社指出，巴郡於去年第三季的持倉申報，獲美國證交會（SEC）批准對部分交易保密。鑑於其他投資者可能會追隨巴郡的入市策略，提高巴郡的購買成本，巴郡獲監管部門的許可，在完成建倉後才披露細節。最新的申報文件公開了這些「神秘交易」，揭示巴郡過去兩季增持了美國最大電信商Verizon及美國石油巨頭雪佛龍（Chevron）股份，另購入保險經紀商Marsh & McLennan的股票。Verizon早段股價升近4%，雪佛龍亦升近3%，而Marsh & McLennan則升約1%。

截至去年第四季末，巴郡持有Verizon的86億美元股票（相當於巴郡股票投資組合總值約3%）、雪佛龍的41億美元股票，並持有5億美元的Marsh & McLennan股票。這些投資部署未知是巴菲特，還是巴郡的投資經理庫姆斯（Todd Combs）或韋希勒（Ted Weschler）拍板。不過現年90歲的巴菲特早在疫情之初曾表示，長遠對美國經濟復蘇感到樂觀。巴郡為Verizon和雪佛龍建倉，反映巴郡對傳統美國公司，以至電信和石化行業的長期價值抱有信心。

不足一年沽清金礦股Barrick Gold

除了建倉Verizon，巴郡亦增持了美國主要電信商T-Mobile的股票，反映其看好5G通訊的前景。巴郡上季也調整了一些製藥股的持倉，在去年第三季才建倉的新冠疫苗製造商輝瑞（Pfizer）的股票，已在上季被巴郡全數沽出。不過巴郡增持了美國默克藥廠（Merck）、Bristol Myers Squibb藥廠及美國免疫疾病治療藥物製造商艾伯維（AbbVie）的股票。

與此同時，巴郡減少了對金融業的持股，沽清了對摩通僅餘的9300萬美元股票，並沽出富國銀行（Wells Fargo）逾一半持倉。此外，巴郡又沽清了去年次季才開始購入的金礦股Barrick Gold。觀察家正期待巴郡將如何使用逾1500億美元的現金。

彭博的分析指出，最新的申報文件，反映巴郡在年底面對股票估值上漲、基本面與股市升勢步伐不一的情况，對大市態度審慎。這有別於去年第三季，巴郡展現的樂觀情緒。當時巴郡看漲製藥、日本貿易企業及通訊技術等板塊，並投資了雲端數據平台Snowflake的IPO。最新的申報，尚未覆蓋散戶早前上演「逼空大戰」對巴郡年初投資部署的影響，料巴郡在下周的致股東信將會透露一些端倪。至於「金融大鱷」索羅斯就繼續押注科技股，在第四季建倉固態電池公司QuantumScape，持股價值為2.8億美元。

（綜合報道）

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