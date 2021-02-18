港交所譴責滿地科技6前董事 兩月內DQ細價股12董事 或加強執法

明報記者 陳偉燊

據聯交所紀律行動聲明，滿地2016年度開展工程塑料買賣業務，並與邱志強介紹的4名海外買家往來，涉款3億元人民幣。但其間有買家財務出現問題延遲付款，甚至需要額外給予折扣，最終滿地只能收回發票總額不足10%，並且要為餘額撇帳及終止新業務。而本業從事紗線及面料業務方面，集團向三大供應商提供的預付款佔比高達50.8%至93.3%，最終需要大額減值，核數師亦在2016年度發保留意見。

涉未有做好風險控制 違反《上市規則》

聯交所指出，事件中6名涉事前任董事，包括林清雄、邱志強、前執董鄧慶輝，以及3名前獨董陳瑞華、馬崇啟及俞毓斌，當中林清雄及鄧慶輝只認同邱的意見，卻未有查證買家身分及作信貸風險評估，未能保障公司資產；3名獨董亦未有在2016年度時見到預付款上升而跟進查詢，直至翌年3月出現問題才跟進。

前主席林清雄與邱志強變相被「DQ」

聯交所指出，除對涉事6人作出譴責外，鄧慶輝、陳瑞華、馬崇啟及俞毓斌日後再任上市公司董事，需參加15小時有關《上市規則》合規事宜培訓；聯交所提到，由於調查中邱志強沒有回覆上市科查詢，決定公開譴責林、邱兩人，指兩人留任會有損投資者利益，且未有容許他們進行培訓後再任上市公司董事，變相DQ其資格。聯交所一般可作私下指摘、發出載有批評的公開聲明、進行公開譴責、及作出損害投資者權益聲明，當中以發出損害投資者聲明最嚴重。

翻查紀律行動聲明，連同今次滿地科技事件，今年不足兩個月內，聯交所已對5家上市公司，包括已除牌的浩沙國際、光匯石油，以及仍在上市的Teamway（1239）及匯創控股（8202）合共12名董事發出同樣的不適合留任董事聲明。上述個案當中，主要DQ原因多屬未有配合上市科調查為主。