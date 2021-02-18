港交所譴責滿地科技6前董事 兩月內DQ細價股12董事 或加強執法

【明報專訊】港交所（0388）昨日發稿，指內地民企滿地科技（1400）開展工程塑料買賣業務，卻遭前執行董事邱志強介紹的4名買家「拖數」，最終只能收回不足一成生意額，事件涉及董事會未有做好風險控制，譴責6名前任董事違反《上市規則》，聲明更未有提及前主席林清雄與邱志強可進行董事培訓再任上市公司董事，變相「DQ」二人資格。資料顯示，連同上述兩人，踏入2021年不足兩個月已有12人被DQ董事資格，似反映聯交所正加強執法。
明報記者 陳偉燊
據聯交所紀律行動聲明，滿地2016年度開展工程塑料買賣業務，並與邱志強介紹的4名海外買家往來，涉款3億元人民幣。但其間有買家財務出現問題延遲付款，甚至需要額外給予折扣，最終滿地只能收回發票總額不足10%，並且要為餘額撇帳及終止新業務。而本業從事紗線及面料業務方面，集團向三大供應商提供的預付款佔比高達50.8%至93.3%，最終需要大額減值，核數師亦在2016年度發保留意見。
涉未有做好風險控制 違反《上市規則》
聯交所指出，事件中6名涉事前任董事，包括林清雄、邱志強、前執董鄧慶輝，以及3名前獨董陳瑞華、馬崇啟及俞毓斌，當中林清雄及鄧慶輝只認同邱的意見，卻未有查證買家身分及作信貸風險評估，未能保障公司資產；3名獨董亦未有在2016年度時見到預付款上升而跟進查詢，直至翌年3月出現問題才跟進。
前主席林清雄與邱志強變相被「DQ」
聯交所指出，除對涉事6人作出譴責外，鄧慶輝、陳瑞華、馬崇啟及俞毓斌日後再任上市公司董事，需參加15小時有關《上市規則》合規事宜培訓；聯交所提到，由於調查中邱志強沒有回覆上市科查詢，決定公開譴責林、邱兩人，指兩人留任會有損投資者利益，且未有容許他們進行培訓後再任上市公司董事，變相DQ其資格。聯交所一般可作私下指摘、發出載有批評的公開聲明、進行公開譴責、及作出損害投資者權益聲明，當中以發出損害投資者聲明最嚴重。
翻查紀律行動聲明，連同今次滿地科技事件，今年不足兩個月內，聯交所已對5家上市公司，包括已除牌的浩沙國際、光匯石油，以及仍在上市的Teamway（1239）及匯創控股（8202）合共12名董事發出同樣的不適合留任董事聲明。上述個案當中，主要DQ原因多屬未有配合上市科調查為主。