上月禁英來港航班 國泰載客率跌至新低

國泰昨日公布，1月份載客3.04萬人次，按年跌99%；收入乘客千米數按年減98.7%。乘客運載率下跌71.4個百分點至13.3%，為有紀錄以來新低，以可用座位千米數計算的運力則下跌91.8%。

平均每日乘客981人

國泰顧客及商務總裁林紹波表示，集團1月運力較去年12月下跌6%，主要是由於政府繼續禁止從英國來港的航班。公司在1月中旬恢復從香港飛往倫敦的載客服務，月內只營運了5班航班。除了往來亞洲區內的部分需求外，整體客運需求仍然疲弱，國泰月內平均每日僅接載981名乘客，是自去年6月以來首次少於1000人。貸運方面，國泰於1月運載10.09萬公噸貨物及郵件，貸運量按年跌28.3%。月內貨物及郵件收入噸千米數按年減少21.7%；運載率則上升19.3個百分點至79.4%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力削減40.7%。

林紹波稱，中港貨運需求在1月上旬有所放緩，但隨着春節臨近，下半月需求開始回升。最新開通澳洲荷伯特季節貨運服務已運作一個月，市場反應十分理想，刺激西南太平洋地區的貨運表現。他又稱，2月份貨運需求直至春節前皆持續穩健，至下半月放緩；整體而言，料去年貨運強勁表現將延至今年。