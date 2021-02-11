甘比「坐正」華置CEO 即日生效

華置昨日股價升3.66%，收報3.97元。公司指出，陳詩韻的辭任將不會對集團營運及財務狀况造成任何重大不利影響。翻查資料，大劉在2012年捲入澳門運輸工務司前司長歐文龍貪污案後辭任，陳詩韻隨即在同年6月獲委任為執董，並在2015年11月兼任行政總裁，加入華置董事局已近7年半。

直至2016年，大劉與前任女友呂麗君高調分手，甘比翌年2月加入華置董事局，大劉亦在同年3月宣布「分身家」，將大部分華置股權轉讓予與甘比的3名子女，甘比正式成為華置大股東兼執董。而甘比上任行政總裁，只維持收取10萬元年薪，相比陳詩韻此前基本年薪100萬元，變相「一折支薪」。

坐正做劉太兼獲分數百億身家的甘比近年亦非常活躍，除了猶如「女股神」般多次與劉氏家族及友人一齊炒股、買債券，投資中國恒大（3333）、佳兆業（1638）等外，近期更伙拍大劉的好友張松橋及九倉（0004）等以72.5億元投得山頂地皮。另最廣為人知的戰績是斥資30億元參與中國恒大旗下的恒大汽車（0708）配股，按其獲得近1.1億股、配股價每股27.3元及恒大汽車昨收市價72.25元計，帳面已進帳49億元。