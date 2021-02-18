宏利去年港澳年度化保費跌10%

港去年核心盈利升10%

宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞（圖）表示，今年首季開局表現不錯，經紀銷售活動相當活躍，相信可反映在首季業績，而銀保合作伙伴表現亦不錯，惟疫情仍然存在影響客戶氣氛，故挑戰仍然存在。他表示，去年不利環境下，該行仍致力維持保單新業務價值率，長遠目標是年度新保費和新業務價值有雙位數增長。

本港保險業受新冠病毒防疫限制措施，和內地訪港客戶的銷情回落影響，撇除內地訪港客戶的銷售額，宏利香港去年年度化保費增長3%。本港新增病例近日回落，防疫措施有所放寬，戴明鈞指出是好消息，有助代理銷售活動增加，而來往內地通關限制仍在，對內地訪客業務存有影響，不過他認為相關限制已有一年，並非新的影響，現時通關時間未定但始終會到來，會作好業務準備。

截至去年底，代理人數按年增6%至10,706人新高，來自代理的年度化保費較2019年回落2%，降幅較整體為低，佔該行去年年度化保費70%，戴明鈞表示，該行將維持代理人數增長雙位數目標。