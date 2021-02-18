經濟

消委會︰延期年金保證回報差異大 可差2.94厘 籲以保證內部回報率比較

【明報專訊】稅務年度將於3月底完結，又到扣稅保險產品銷售旺季。消委會早前就扣稅延期年金進行研究，比較18家保險公司，合共23個計劃。研究指出，不同計劃的保證內部回報率差異頗大，以5年保費繳付期、10年累積期和10年年金期為例，最高和最低的保證內部回報率，可以相差2.94厘。消委會提醒市民，總內部回報率包括非保證部分，建議消費者以保證內部回報率作比較。

明報記者 歐陽偉昉

消委會列舉分別列舉保費繳付期5年和10年，累積期或年金期10年至20年的延期年金產品（見表），其中恒生保險在10年繳付期的保證內部回報率均為最低；5年繳付期則以泰禾及保誠（2378）最低，萬通和中銀人壽分別有產品在此項比較的內部回報率最高。

回報受繳費模式等多因素影響

是次研究包括的延期年金，保證內部回報率由最低0.01厘至最高3.33厘，分別由保誠及東亞人壽提供。但消委會提醒，當保費繳付年期愈短、累積期或年金期愈長，保證內部回報率相對愈高；即使在同一計劃，內部回報率亦會因受保人性別、年齡，以至保費繳付模式等多個因素影響。

部分年金計劃提供終身或近乎終身的年金期，研究顯示，即使總保費、繳付年期和開始領取年金時間一樣，只要保障細節不同，回報亦可有不少分別。以45歲非吸煙男性，繳付5年保費，年繳4萬元，60歲開始領取年金計算，提供年金至終身的計劃，客戶至90歲共領保證年金29.7萬元，而提供年金至108歲的計劃，客戶同期領取保證年金36.36萬元，金額和保證內部回報率較前者多22%和0.95個百分點。

非保證部分風險相應較高

消委會亦建議消費者，可從保證內部回報率比較不同計劃，總內部回報率則是再加非保證的預計收益，非保證部分風險相應較高，在極端情况下回報可以是零，故投保前應留意保證回報和非保證回報的細節和比重，謹慎選擇。

宏利（0945）香港首席產品總監兼康健主管紀榮道回應研究結果時稱，客戶除留意保證內部回報率，亦應留意保費繳付、年金期、保費繳付假期等項目，以確保產品適合客戶的風險水平和資產配置需要。該行已加強產品內部回報率透明度，方便客戶比較，亦相信其產品多元化和具競爭力。

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