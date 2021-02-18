經濟

外媒：中央調查發現江派涉足螞蟻

【明報專訊】阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團去年突遭煞停上市，惹來市場眾多揣測。《華爾街日報》昨引述消息報道，中央政府在調查螞蟻股權結構後，發現其股東有濃厚「江派」色彩，當中包括中國前國家主席江澤民的孫子江志成，以及有「江派上海幫」之稱、中共政治局前常委賈慶林女婿李伯潭等，皆是螞蟻的秘密投資者。

倘成功上市 紅二代賺數以十億美元

據報，若螞蟻成功於去年上市，不但是馬雲和螞蟻高層，而且有關「紅二代」也可以從中獲得以十億美元計的收益；加上潛在受益權貴被發現多為習近平刻意打壓的「上海幫」、「太子幫」等政敵有關，故習近平不願見到此情况，並認為此事將擴大內地貧富懸殊問題，故在螞蟻上市前夕叫停。

按「天眼查」資料及報道指，在螞蟻的股東名單當中，私募股權公司北京京管的背後股東，正是江志成所投資的博裕資本。根據螞蟻招股書顯示，北京京管擁有螞蟻近1%的股份，躋身前十大股東之列；惟當中未有透露博裕經此公司投資螞蟻。另由李伯潭控制的昭德投資，透過投資西藏鴻德世紀投資及福清麒盛三號投資，間接投資在上海眾付股權投資管理中心，並因而持有螞蟻股權。報道指，江志成及其他螞蟻投資者均不予置評。

報道：重啟IPO不在政府議程內

報道引述了解調查情况的官員表示，螞蟻集團的整改將需要一段時間才能完成。其中一位官員稱，該公司能否重啟IPO，目前還不在政府高層的議程內。

事實上，去年已有內地傳媒報道，螞蟻集團上市被叫停背後不僅涉及中共高層權鬥，而且涉及中共當局金融安全等複雜因素。除了上述的江派人物，馬雲還與另一名被指是上海幫成員的前重慶市長黃奇帆關係密切。於螞蟻準備上市前夕，黃奇帆曾出書透露於一個線上會議表示，馬雲2013年到重慶時曾稱自己「想搞個貸款公司，（但是）浙江義烏、溫州這會兒小貸公司在整頓，全部凍結了」。

及後黃奇帆表示，只要不做P2P，用自有資金和規範的融資資金對客戶提供小額貸款，重慶市就能批准。後來，螞蟻旗下的花唄及借唄便在重慶註冊。去年底人行重點監管的，便包括這兩家小微貸款公司。

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