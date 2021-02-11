恒指8個月最長升浪 企上31000關

北水缺席仍累升近2000點

昨日恒指早段雖跌243點，但之後反彈，午後升幅擴大曾倒升421點，高低波幅達665點，並高見31,168點；收報31,084點，升338點或1.1%，是2018年6月12日後收市新高。主板成交金額2080億元。國指升192點或1.6%，報12,228點；恒生科指收報10,945點破頂，升250點或2.34%。截至昨晚12時，恒指夜期報30,880點，低水208點。農曆新年期間環球股市向好，不但是港股，日經指數期內也漲逾2%，歐美股市也累計錄得升幅。新加坡交易的A50期指累升2%。內地青驪投資總經理兼合伙人蘇雪晶表示，隨着疫苗更廣泛接種，生產和生活回到正軌，全球經濟復蘇格局清晰，而且當前內地宏觀流動性並沒有看到轉向迹象，她預期節後A股市場有好表現。

連同昨日，港股已錄7日連升，累計升1971點，對上一次連升7日是去年6月。北水今日將重臨，在其可以買賣的恒生大中型股指數成分股當中，不少已在過去5日累升不少，例如平安好醫生（1833）累升近35%，眾安保險（6060）有近61%升幅（見表）。藍籌股當中，港交所（0388）創上市新高，收報563.5元，升2.83%；中石化（0386）及九置（1997）同創52周高。科指有6隻成分股創52周高，當中阿里健康（0241）升3.46%、微盟（2013）升10.37%、京東（9618）升6.44%，齊創上市新高。

女股神增持移卡眾安美團

此外，移卡（9923）、眾安（6060）和美團（3690）再獲「女股神」Catherine Wood「眷顧」，其管理的ETF基金ARKF，於周二分別增持28.8萬股移卡、44.1萬股眾安及6.3萬股美團。移卡昨日抽升26.4%，收報121元破頂，現為ARKF第15大持倉，於該ETF的持股佔比升至2.48%；眾安則排12位，持倉佔比躍至2.88%；至於排14位的美團的佔比維持在2.56%。