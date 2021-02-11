經濟

資金解凍認購升溫 昭衍孖展近360億

【明報專訊】隨諾輝健康（6606）正式掛牌，部分投資者將「解凍」資金轉投另一新股昭衍新藥（6127），帶動後者次日孖展升溫。

預計下周五掛牌

根據市場數據，多間券商昨天已為昭衍借出近360億元孖展，相當於該股公開發售部分已錄得約67倍超額認購。在多間券商中，分別以華泰國際及輝立借出118億元及72億元孖展最多（見表）。

該股每股H股招股價介乎133元至151元，每手100股，入場費15,252.17元，招股期至明天（19日）中午12時截止，預計2月26日（下周五）掛牌。

賽生9495元入場 產品用於防治新冠

此外，另一「B股」（未盈利生科股）賽生醫藥（6600）計劃明天（19日）至下周三（24日）招股，成為牛年首隻集資新股。其招股價介乎17.2元至18.8元，每手500股，入場費9494.72元，預計3月3日上市。賽生醫藥擬發行約1.16億股，集資最多21.8億元。聯席保薦人為摩根士丹利、中金及瑞信。

賽生醫藥為產品開發和商業化集成平台的生物製藥公司，公司旗下產品「日達仙」在中國用於新冠病毒預防和臨牀治療，並為美國輝瑞藥廠及百特等合作伙伴製藥公司銷售推廣產品。截至去年底止9個月，賽生藥業收入按年增22.7%至15.8億元人民幣，純利升41.6%至6.9億元人民幣。

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