諾輝朱葉青：「常衛清」長遠毛利率可達90%

稱有信心可獨佔市場

目前市面上與諾輝模式最相近的，或要屬納斯達克掛牌生科公司Exact Sciences，其旗下的篩查產品Cologuard與「常衛清」同樣採用FIT-DNA（糞便DNA檢測）技術。朱葉青表示，從絕對數值而言，公司產品的靈敏度甚至較其更優。他指出，Cologuard於美國銷售年複合增長率達約七成，而其上市6年後，高層仍認為市場有10倍增長空間。他相信，「行業未來在中國市場的增長將不止10倍」。

朱葉青表示，公司未來3至5年內的商業化策略，將首先以專業醫療市場為主，拓寬與醫院及民營體檢中心的合作，冀透過提升醫生認知，打響知名度。他指出，公司現時對接醫院的團隊約有100人，希望今年可將團隊人數擴展3至5倍。他續指，待有一定成績，覆蓋數百萬人群後，則會發展面向消費者銷售渠道，擴大與保險、藥店等平台的合作。

癌症篩查價格不菲，實際上，售價約2000元的「常衛清」現時已在天貓、京東有售，但翻查多家網店數據，銷售紀錄均僅是個位數或十位數，銷情未算火熱。但朱葉青表示，產品並非僅是面對一線城市。他解釋，內地如西南部這類結直腸癌高發地區，同樣對產品頗為接受。此外，諾輝版圖亦快將拓展至香港，待疫情穩定後，將於現時為港府提供新冠檢測的基因公司Prenetics實驗室提供服務。