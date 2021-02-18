經濟

諾輝暗盤升1.6倍 每手帳賺逾2.1萬 頂頭槌最多僅獲兩手 孖展息率成賺蝕關鍵

【明報專訊】牛年首隻新股、堪稱「史上最難抽」的諾輝健康（6606）今日掛牌，昨暗盤最多狂升兩倍，收市仍較招股價升約1.6倍，一手帳面賺2.1萬元。新股熱潮下，共有逾百萬人認購該股，「乙組頭」亦要抽籤方獲一手；其中760張「頂頭槌」飛當中，更僅得82人獲發兩手，因此孖展息率成為賺蝕關鍵，以昨日富途暗盤收市價69.9元、孖展息2.98厘計，僅獲發一手的頭槌飛要「賺價蝕息」約3.1萬元；倘以銀行息率低至0.88厘計，則仍可獲利數千元。

明報記者 蕭嘉聰

諾輝健康以招股價上限26.66元定價，吸引逾106萬人認購，公開發售超購逾4132倍，凍資逾8440億元，觸發回撥機制令公開發售比例增至50%，最終只有7.6萬人成功認購股份，一手中籤率僅2%，國際配售亦大幅超購63倍。

頂頭槌僅分一手恐蝕3萬

該股暗盤表現強勁，其中在富途更高見95元，收市報69.9元，較招股價大升1.62倍，一手500股帳面賺2.16萬元，耀才及輝立暗盤收市亦分別升1.61倍及1.60倍，不計手續費，一手分別大賺2.15萬元及2.13萬元。如今日掛牌可延續暗盤升勢，諾輝健康有望取代快手（1024），成為今年最賺錢新股，亦會成為史上第二賺錢新股，僅次於1997年掛牌、每手賺逾5.5萬元的北京控股（0392）。

雖然諾輝健康暗盤一手賺逾2萬元，不過乙組大戶就有機會倒蝕息，大部分只獲分1手，760人以「頭鎚飛」認購該股，亦只有82人多獲1手。以孖展息率2.98%、借九成孖展計，7日孖展息約5.3萬元，如獲發一手，意味首日要升約近4倍才可「回本」。以富途暗盤價計，每張飛將蝕近萬至3.1萬元。以銀行1厘息計算，7日息約1.78萬元，以富途暗盤獲分發一手的「頭鎚飛」可賺3818元，獲分配兩手則賺約2.5萬元。

信誠：值博率不高 不建議追貨

信誠證券聯席董事張智威指，諾輝健康一手難求，就連乙組亦要抽籤，供求嚴重失衡，股價已不再講求基本面，相信有望升至80元，如抽獲一手的投資者，只要未跌穿65元可繼續持有「睇定啲」。他又指，不建議現時追貨，始終醫藥板塊股價大上大落，值博率不高。

至於昭衍新藥（6127），張智威表示，該股AH股折讓約三成，潛在升幅不大，加上與賽生醫藥招股日期有重疊，投資者對後者更有興趣，令招股反應一般。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬認為，諾輝健康作為牛年第一股亦算有交代，但乙組客因分派極少亦有機會蝕息。他又指，暗盤已升逾1.6倍，除非今日低見50元，否則不建議追入。

相關字詞﹕許繹彬 張智威 最賺錢新股 新股熱潮 昭衍新藥 諾輝健康 賺價蝕息 新股

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