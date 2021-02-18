「蛇王二」捲土重來 12萬租灣仔道舖

「蛇王二」以蛇羹和燒味飯作主打，在銅鑼灣波斯富街經營多年，惟去年4月結業。中原商舖部高級分區營業董事黃新宇表示，「蛇王二」的原班人馬新近以月租12萬元承租灣仔道218至220B號利昌大廈地下A號舖（圖），並以「蛇王易」作為新店名字，以商舖面積約1030方呎計，呎租約116.5元，而有關月租與該舖舊租相同。黃又指，「蛇王二」銅鑼灣波斯富街24號地下A號舊舖，面積約1000方呎，結業前月租約30萬元，呎租300元，即現時每月節省約18萬元或60%開支。

另新冠病毒疫情下，經營菜檔的租戶生意大增。市場消息指，天水圍俊宏軒商場地下L21號舖，面積434方呎，新近連租約以2420萬元易手，呎價約5.58萬元。

「新界仔菜檔」 2420萬購天水圍舖

據悉，買家為該舖租戶「新界仔菜檔」老闆、即加禾農業董事李小玲，即是次由租客晉身為業主。原業主2012年9月以3930.1萬元買入俊宏軒商場地下L19、L20、L21共3個商舖，目前暫沽出其中一舖。翻查資料，上述物業是李小玲在疫情爆發後，第二度購入租用商舖；去年6月曾以2950萬元購入粉嶺聯安街17號地下A舖，呎價7.76萬元，連同今次購入舖位，共涉5370萬元。