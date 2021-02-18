太古城疫下首現蝕讓 3年損手百萬

君臨3房4650萬沽 6年蝕240萬

此外，屋苑本月受農曆新年假期影響，暫錄20宗成交，料全月成交量將較上月的47宗有所回落。中原高級區域營業董事張光耀表示，上述成交單位為太古城翠榕閣高層C室，實用面積897方呎，3房套間隔，望園景，成交價1780萬元，實呎19,844元，屬市價水平。原業主2018年2月以1780萬元買入單位，持貨3年，額印鬆綁後原價沽出，帳面平手離場，惟購入單位所付印花稅及代理佣金等使費，估計共約100萬元，即業主須蝕使費離場，蝕幅約6%。

九龍站君臨天下亦見蝕讓個案。市場消息指，君臨天下3座高層B室，實用面積1061方呎，3房間隔，望海景，並附雅致裝修，以4650萬元連車位售出，實呎43,827元，屬市價水平。原業主2015年以4600萬元連車位買入，持貨6年，帳面雖獲利50萬元，不過若扣除使費計，料實蝕約240萬元或5%。

另外，有長情業主持貨30年沽貨勁賺離場。世紀21亞洲地產分行經理利宏基稱，灣仔保和大廈中層D室，實用面積423方呎，2房間隔，以580萬元售出，實呎13,712元，低市價約一成。原業主早於1990年以70萬元購入上址，持貨逾30年，帳面獲利510萬元或近7.3倍。

彩明苑綠表10年賺514萬

香港置業分區董事劉浩勤表示，將軍澳彩明苑E座中層1室，實用面積650方呎，3房間隔，新近於綠表市場以638萬元未補價成交，實呎9815元。原業主2001年以綠表價123.5萬元購入單位，帳面獲利514.5萬元或4.2倍。