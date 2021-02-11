經濟

啟德GRANDE MONACO最快今開價 擬加價一成

【明報專訊】啟德跑道區最後一幅住宅地開標後，同區的會德豐地產啟德GRANDE MONACO，亦最快於今日開價，勢成牛年首個開價新盤。會德豐預告，項目首推單位將逾50伙，並指今期售價將較上月推售的MONACO高約一成，明日起收票。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，GRANDE MONACO首張價單料涉逾50伙，涵蓋1房至4房戶型，明天起開放設於尖沙嘴港威大廈的示範單位並開始收票。黃續指，MONACO上月推出至今累售330伙，佔可售單位逾九成，套現近39.7億元，平均成交實呎2.5萬元，其中頂層特色戶最高成交價4928萬元，實呎3.53萬元。

星漣海今年開齋 4房2588萬沽

事實上，新盤市場不乏大單位或特色戶成交。恒地（0012）馬鞍山迎海‧駿岸，連錄兩宗實用面積1454方呎4房戶成交；其中6座19樓A室（連租約），透過招標以2398.8萬元售出，實呎1.64萬元，兩買家完成交易後可獲樓價2%現金回贈。恒地同系元朗尚悅‧嶺，以468.73萬元售出1座28樓K室，屬實用面積195方呎連天台特色戶，實呎2.4萬元，為項目次高呎價紀錄，最高紀錄為24,812元。

日前以實呎13.6萬元、創亞洲一手分層物業新高呎價售出中半山21 BORRETT ROAD特色戶的長實（1113），旗下馬鞍山星漣海，錄今年首宗一手成交，以2588萬元售出2A座1樓A室，實用面積1599方呎4房連平台特色戶，實呎1.61萬元。新地（0016）元朗錦田PARK YOHO Genova，亦透過招標售出29座15樓B室，成交價2323.7萬元，屬實用面積1223方呎連平台和天台特色戶，實呎1.9萬元，為項目本月首宗一手成交。

本月暫錄30宗新盤撻訂

另本報統計，本月迄今主要新盤錄約30宗撻訂，其中屯門青山灣帝御‧嵐天，原於本月初以501萬元售出的6座16樓1房戶，買家已撻訂，料遭沒收5%訂金，涉約25萬元。

相關字詞﹕帝御‧嵐天 尚悅‧嶺 迎海‧駿岸

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