跑道區11幅住宅地兩年多售罄 庫房進帳逾1151億

中海外成大地主 頭炮今年推

11幅地當中，中海外（0688）成啟德跑道區大地主，先後六度透過獨資或與其他發展商合組財團中標，共涉456.68萬方呎樓面；其中2018年12月以逾80億元獨資投得第4B區2號，已命名為「維港1號」，正待批預售，涉及1059伙，料為跑道區首個開售新盤，最快今年推出。

跑道區住宅官地反應理想，地價水漲船高，但跑道區的商業/酒店地則反應「奇差」，完全未能受惠「起動九龍東」計劃所帶來的發展效應。

兩幅跑道區商業地流標或撻訂

2019年1月截標的啟德第4C區5號商業/酒店地，是跑道區首幅售出的商業地，當時共收到9份標書，惟政府指入標價未達政府底價而流標收場。

其後政府推出跑道區第4C區4號商業/酒店地，並於2019年5月由高銀金融（0530）以逾111.244億元投得，每方呎樓面地價12,888元，以呎價計曾創東九商業地新高，惟投得地皮後1個月，高銀稱社會矛盾和經濟不穩定，將對香港商業地產市場的增長產生負面影響，因而沒清付地價，成本港官地史上首幅「撻訂」地皮。

該地皮遭撻訂後，同年9月截標時最終收到5份標書，但同樣因入標價未達政府底價而流標收場。