經濟

長實近103億中標 首插旗啟德區 10年首度破百億奪官地 呎價逼1.6萬貴鄰地兩成

【明報專訊】東九啟德跑道區最後一幅住宅官地，終由長實（1113）以102.8億元、每方呎樓面地價15,861元擊退多家本地發展商奪標，除為集團首度插旗啟德發展區外，更是長實10年來首擲破百億元奪得住宅官地。中標價貼近市場估值上限，亦較同望維港景的毗鄰4A區2號地，即由九倉（0004）及中海外（0688）等2019年11月以159.529億元、每方呎樓面地價13,238元的中標價高近兩成。

明報記者 甘潔瑩

首度投得東九啟德地的長實在投得地皮後表示，對在牛年伊始投得啟德跑道區最後一幅住宅地皮感到欣喜，又指地皮條件優越，是罕有的市區海景地皮，位處啟德跑道前排，是唯一單邊的地皮既前臨維港景致又毗鄰未來都會公園，集團將致力發展高質素的市中心海景豪宅項目，並對香港未來經濟充滿信心。今次長實投得的啟德第4E區2號地，地皮面積11.78萬方呎，可建樓面64.81萬方呎。地皮於上周四、即年三十晚截標，其他入標的發展商包括獨資的新地（0016）、信置（0083）、嘉華（0173），另會德豐伙希慎（0014）入標。

長實：擬建高質市中心海景豪宅

翻查資料，啟德跑道區過去推售每幅地皮，長實幾乎全部均有入標競投，僅得今次中標，而對上一次投得官地，是去年5月以市場估值下限逾49億元投得觀塘安達臣道港人首置上車盤地皮，每方呎樓面地價僅4546元。若對上一幅長實中標的破百億元大型住宅官地，要追溯至2011年6月，長實以116.5億元投得中半山波老道21、23及25號住宅地，每方呎樓面地價21,824元，經過10年發展，日前項目21號（即21 BORRETT ROAD）一個頂層「天池屋」，以近4.6億元售出，實呎高達13.6萬元，成交呎價創下亞洲一手分層住宅的新高紀錄。

除官地外，長實近年最大型物業發展項目，要數到2018年8月奪得的港鐵黃竹坑港島南岸第3期物業發展項目權，市傳中標價高逾300億元（包括補地價涉約129.71億元），以商住總樓面約150萬方呎計，每方呎樓面地價逾2萬元，預計為歷來涉及金額最大的鐵路項目。

測量師料總投資額達145億

近月多幅豪宅及市區靚地均成市場焦點，其中農曆新年前、上周二年廿八，九倉伙拍信置主席黃志祥持有的海外註冊公司、「重慶李嘉誠」張松橋、華置（0127）大股東陳凱韻（即甘比）、利福國際（1212）集團主席「細劉」劉鑾鴻合組財團，以72.5億元投得山頂文輝道9及11號地，每方呎樓面地價突破5萬元大關，令全港住宅官地紀錄於不足兩個月內兩度改寫。

萊坊執行董事林浩文預期，長實首奪啟德地皮，料項目將以中低密度住宅發展，並主打中型單位，預計每方呎2.8萬元出售才有合理利潤，總投資額約135億至145億元。

相關字詞﹕九倉 中海外 港島南岸3期 波老道21號 林浩文 長實 啟德跑道區

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