未補價資助房屋半月8成交 按月增六成

【明報專訊】農曆新年長假期前後，公屋及居屋未補地價市場整體成交淡靜。房委會最新數據顯示，2月上半個月未補地價公屋及居屋，暫時只錄約8宗二手成交，分別為6宗居屋及兩宗公屋成交，較今年1月上半月（截至16日）3宗成交增加六成，亦是連續3個月上半月錄得單位數成交。此外，房委會更新今年1月公屋及居屋未補價市場的成交量至130宗，較2020年12月的105宗，按月增加25宗或24%。