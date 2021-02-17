未補價資助房屋半月8成交 按月增六成

【明報專訊】農曆新年長假期前後，公屋及居屋未補地價市場整體成交淡靜。房委會最新數據顯示，2月上半個月未補地價公屋及居屋，暫時只錄約8宗二手成交，分別為6宗居屋及兩宗公屋成交，較今年1月上半月（截至16日）3宗成交增加六成，亦是連續3個月上半月錄得單位數成交。此外，房委會更新今年1月公屋及居屋未補價市場的成交量至130宗，較2020年12月的105宗，按月增加25宗或24%。
南濤閣海景未補價呎售1.2萬
中原高級分區經理吳景新表示，香港仔區有望受惠於港鐵（0066）黃竹坑站上蓋發展，區內物業升值潛力看高一線，居屋南濤閣新錄1座中層K室易手，單位實用面積431方呎，2房間隔、可望遊艇會景觀，原業主以518萬元於綠表市場易手，實呎12,019元，新買家屬用家；原業主早於2002年以82萬元買入單位，持貨19年，帳面獲利436萬元或逾5.3倍。
天富苑3房綠表價405萬沽
另外，祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍居屋天富苑新錄一宗二手綠表成交，為B座低層5室，實用面積650方呎，3房連套房間隔，新買家為區內綠表客，於居二市場以405萬元購入上址，實呎6231元，屬市價水平；原業主於2014年以約226萬（居二市場價）購入單位，持貨6年，帳面獲利約179萬元或約八成。