珏堡複式2800萬沽 8年蝕逾13%

據悉，上述單位原業主，於2012年底以約2935萬元向長實一手購入單位，及後再以158萬元購入車位，即總作價約3093萬元，持貨逾8年，現帳面已蝕約293萬元或9.4%，若連同佣金和各項交易使費，估計要實蝕約418萬元或13.5%離場。

昇悅居兩房5年升值逾五成

此外，西九四小龍之一的荔枝角昇悅居，2月份暫錄4宗成交，中原副區域營業董事歐陽振邦表示，屋苑最新錄得成交為3座中低層E室，實用459方呎、2房望內園景戶，原業主上月初開價850萬元，議價後微減10萬元或1%後，新春假期獲上車客以840萬元購入，實呎18,301元；原業主2016年2月以548萬元買入單位，持貨剛滿5年，帳面獲利292萬元或53%。

第一城2月累錄11宗成交

另外，新界區上車盤未因節日氣氛濃厚而成交減少，沙田第一城本月暫錄得11宗成交，屋苑在農曆新年期間亦錄得成交。中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城於年初四（15日）錄得一宗2房成交，單位為37座高層H室，實用304方呎，議價後以560萬元易手，實呎18,421元；原業主在2013年以335萬元購入單位，持貨約8年，沽出單位帳面獲利225萬元，單位升值67%。

上車客600萬購栢慧豪園2房

天水圍栢慧豪園亦錄得上車客入市個案。祥益地產高級分行經理林家倫表示，栢慧豪園5座中層F室新近易手，實用493方呎2房戶、附企理裝修，原業主早前以620萬元放售，議價後減價19.2萬元或3%，以600.8萬沽出，實呎12,187元，屬市價，新買家為區內上車客；原業主2014年以約388萬元購入單位，持貨約7年，帳面獲利約212.8萬元離場，期內升值約55%。