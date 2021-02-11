嘉里新地九龍精品豪宅 共174伙料短期推出

瀚名屆現樓 已上載樓書

作為嘉里今年頭炮、旗下喇沙利道瀚名，新春公眾假期前已上載樓書；項目已屆現樓，共提供73伙。瀚名位處傳統豪宅地段，但主打1房戶，佔60伙，實用298至409方呎（開放式廚房）；3房單位有12伙，分佈於15至20樓，實用1132方呎；頂層為實用1990方呎連1320方呎天台和253方呎平台特色大宅，料嘉里短期內公布具體銷售部署。

Prince Central冀月底開售

至於新地（0016）太子道西Prince Central，新地副董事總經理雷霆表示，項目樓書正在準備當中，短期會公布具體銷售部署，預計會於2月底開售。Prince Central共提供101伙，當中開放式及1房戶涉77伙，佔樓盤單位總數約75%，開放式單位實用面積約250至260方呎，1房實用約300至350方呎，項目另提供小量2房至4房戶。項目去年底獲批發預售樓花同意書，預計2022年3月落成，樓花期約13個月。