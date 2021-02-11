帝御‧嵐天收逾4100票 初九次輪賣128伙

帝御‧嵐天本月初推售迄今累沽約244伙、套現逾10.83億元後，估計上周一（8日）至昨日，累收4161張入票。此外，發展商昨加推第6號價單涉56伙，包括48伙標準戶及8伙特色戶，折實均呎15,886元，新價單較5號價單加幅約0.5%至1%，價單定價計市值約3.1億元。

負責項目銷售的恒地（0012）旗下恒基物業營業（一）部總經理林達民指，現時帝御‧嵐天價單價錢屬「疫情價」，料稍後加推單位會加價。帝御‧嵐天已上載新銷售安排，敲定本周六次輪銷售，推出128伙，並於周五截票（2月19日，農曆年初八）。

至於會德豐地產啟德GRANDE MONACO，可望短期內推出1號價單，項目1A、1B座高座設206伙，當中202伙屬標準分層戶、另4伙為特色戶，主打2房及3房單位，約佔七成，而整個項目則合共提供247伙。

GRANDE MONACO日內開價

會德豐地產常務董事黃光耀指，GRANDE MONACO較同系MONACO將有一定加價空間，日內正式公布開價。項目提供1房至4房，高座（1A、1B座）單位實用面積由345方呎至1512方呎。樓書顯示，GRANDE MONACO最細面積單位，為低座A座地下B室，實用332方呎、連150方呎花園，1房間隔；發展商今日開放示範單位予傳媒參觀。項目預計2022年12月底落成，樓花期長約22個月。

安峯最快今公布銷售安排

另華懋旗下觀塘安達臣道安峯，本月初以折實均呎20,363元首推68伙後，市場消息指，安峯過去10日累收約150張入票，超額逾1倍，估計最快今日上載銷售安排，周日(2月21日，農曆年初十)首輪發售。

其士（0025）與市建局合作的大角嘴單幢盤傲寓，亦加推3號價單涉17伙，實用300至340方呎，定價678.7萬至920.3萬元，將於周六起新一輪推售42伙（包括部分早前已推出單位）。