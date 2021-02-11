BORRETT呎價13.6萬 亞洲分層最貴 3378呎天池屋4.59億沽 實呎較前紀錄推高3%

明報記者 林尚民

21 BORRETT ROAD自上月上載樓書及安排準買家預約參觀現樓單位後，至2月初才上載首份銷售安排，推出一伙特色戶於大年初二（13日）招標，有關單位為23樓1號（連3個車位），屬實用面積3378方呎特色大宅，連2131方呎天台及泳池、717方呎前庭，採5房間隔。

單位每呎管理費近11元

就成交紀錄冊所見，單位成交價逾4.594億元，實呎13.6萬元，呎價創亞洲分層住宅新高，買家成交期為270日，亦可獲贈Leicht、Bulthaup（Olive）、Bulthaup（Walnut）或Valcucine指定廚櫃系列其中一款。就招標文件所見，單位每月管理費36,138元，即每實呎管理費約10.7元

資料顯示，對上一次最高成交呎價一手分層住宅成交，要追溯至2017年11月，由會德豐負責銷售、九倉和南豐合作發展的山頂MOUNT NICHOLSON，項目第3期12樓C、D室當年由深圳發展商頤安集團董事長林忠敏等買入，成交價共11.649億元，以兩單位合共總實用面積8821方呎計，實呎約13.2萬元，當時創下亞洲分層住宅最高呎價紀錄。有關紀錄維持逾3年後，被21 BORRETT ROAD改寫，呎價比舊紀錄再推高4000元或3%。

趙國雄：「新香港人」是重要客源

長實執行董事趙國雄曾指出，21 BORRETT ROAD的目標客源除鎖定大灣區豪客外，近日預約參觀現樓示範單位的準買家，六成登記名字為普通話拼音，指「新香港人」是重要客源。昨日有市場消息傳出，上述21 BORRETT ROAD買家為已故賭王何鴻燊的四太、尚嘉控股主席梁安琪；本報就此向尚嘉控股查詢，尚嘉執行董事兼行政總裁吳士元回覆指，上述單位買家並非梁安琪。

事實上，自去年底文輝道2至8號（雙號）地皮由九倉以120億元、每方呎樓面價46,272元投得後，市場不乏超級豪宅登場，如會德豐推出山頂道77/79 PEAK ROAD洋房招標，惟暫未錄成交。

曦臺特色戶呎售3.54萬 油塘新高

長實今年亦計劃推出元朗洪水橋項目（341伙），以及港鐵（0066）黃竹坑港島南岸第3期項目（1200伙），共涉約1541伙。另宏安地產（1243）油塘曦臺亦錄高價成交，為2座36樓及37樓C室，實用面積1743方呎，另連437方呎平台及498方呎天台，成交價6173.2萬元，實呎35,417元，以呎價計料為油塘住宅新高紀錄。