經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

劉思明：資源股搶升 石油股值博

【明報專訊】港股在農曆新年長假後顯著做好，升勢全面且動力強勁，資源股成為焦點，惟金屬礦石股累積升幅驚人，波幅增大風險難控；石油石化股逐步走出谷底向好，更具值博率。

上 / 下一篇新聞