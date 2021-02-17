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2021年2月17日星期三
劉思明 數據尋寶
投資策略
牛年紅盤大漲573點 復蘇概念熱炒 美銀︰投資者現金水平8年來最低
A股ETF創新高 內地票房勁影視股揚
「女股神」旗下增持 平醫眾安大漲
諾輝健康5400萬始穩獲一手 「頂頭槌」最多兩手
內地茶飲「奈雪的茶」上周遞招股書
虛幣平台只限專業投資者 業界反對 發牌制諮詢結束 有指比特幣普及宜從寬
京東物流申上市 去年虧損大收窄
捲美制裁 冠華財困提重組
本港上季信用卡壞帳率按季下降
高盛唱好：小米有望成全球第三大智能手機商
華虹遭NEC沽售 涉9900萬股套58億
油價見1年高 大行料進「新超級周期」 摩通：可重返100美元高位
比特幣升破5萬美元 再創新高
Adidas擬售Reebok 安踏成潛在買家
張兆聰：匯控處回升初期 重估空間大
技術取勝：莎莎國際料在高位波動
大劉甘比派利市 員工人人5000大元
梁鳳儀續任證監會副行政總裁
劉思明：資源股搶升 石油股值博
周顯：跟國策炒股最賺錢
湯文亮：迎接復蘇 非常殘酷
BORRETT呎價13.6萬 亞洲分層最貴 3378呎天池屋4.59億沽 實呎較前紀錄推高3%
帝御‧嵐天收逾4100票 初九次輪賣128伙
嘉里新地九龍精品豪宅 共174伙料短期推出
珏堡複式2800萬沽 8年蝕逾13%
旺角花墟地舖呎價5萬易手 45年升154倍
未補價資助房屋半月8成交 按月增六成
德美利：美債息仍有上升空間 科網龍頭 FAANG或受壓
劉思明：資源股搶升 石油股值博
【明報專訊】港股在農曆新年長假後顯著做好，升勢全面且動力強勁，資源股成為焦點，惟金屬礦石股累積升幅驚人，波幅增大風險難控；石油石化股逐步走出谷底向好，更具值博率。
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