Adidas擬售Reebok 安踏成潛在買家

必和必拓業績佳 中期息破紀錄

受惠鐵礦石價格飈升，全球最大的上市礦業公司澳洲必和必拓（BHP Group）公布，在截至12月底的上半財年，基礎利潤按年增長16%至60.4億美元，是7年來最高的利潤。必和必拓還宣布，將派發破紀錄的每股1.01美元中期息，較上一年同期的每股0.65美元大幅提高。用以鑄造鋼鐵的鐵礦石價格，近期飈升至每噸176.9美元的9年高位，遠高於全球多數礦場從地下挖掘鐵礦石所需的每噸約10至20美元成本。必和必拓股價昨上漲2.7%。必和必拓是本周首家公布業績的澳洲礦企，預計其他礦企也將因鐵礦石價格上漲而獲利。

中國投資於基礎設施的支出，推動了鐵礦石的需求。鐵礦石和銅價高企，有助抵消期內原油和焦炭較低價格的影響。在上半財年，必和必拓的鐵礦石價格平均按年上漲33％，銅價則上漲28％。

（綜合報道）

[國際金融]