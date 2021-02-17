比特幣升破5萬美元 再創新高

企業機構紛轉軚看好前景

大型企業及機構投資者對比特幣的興趣增加，令相關資產的認受性增強，提振了市場的信心。「推特股神」馬斯克（Elon Musk）旗下的特斯拉（Tesla）於本月8日透露購入了價值15億美元的比特幣，並準備接受比特幣作為付款的方式，觸發了最新一輪的比特幣升浪。之後萬事達卡（Mastercard）在本月10日宣布，將於今年稍後把部分加密貨幣納入其支付系統。紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）亦於本月11日宣布，將代表其資產管理的客戶，持有或轉讓比特幣，並發行其他虛擬貨幣，以成為首家為客戶提供綜合數碼資產服務的國際銀行。

此外，彭博社引述知情人士稱，摩根士丹利投資管理旗下的Counterpoint Global投資部門，正評估比特幣對客戶來說是否適合的投資選項。摩通（JPMorgan）聯席總裁平托（Daniel Pinto）早前稱，是否推出比特幣服務，將取決於客戶對比特幣的交易需求，目前需求仍然未夠，但相信未來將會有足夠需求。至於向來對加密貨幣持懷疑態度的美國移動支付公司Affirm行政總裁Mark Levchin亦表示，加密貨幣的普及速度令人難以置信，因此有必要考慮是否將虛擬貨幣納入Affirm的支付方式之一。Affirm今年1月中在美國上市，上市首日股價飈升98%。

（綜合報道）

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