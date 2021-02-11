油價見1年高 大行料進「新超級周期」 摩通：可重返100美元高位

隨着疫苗接種的持續推進，加上防疫措施放寬及更多財政刺激措施即將推出，推動美股繼續向上。道指、標普500指數及納指早段齊創新高，原油股板塊升逾2%。日本股市繼周一重上3萬點大關後，昨繼續創逾30年新高。日經平均指數昨升逾1%，收報30,467點。日本軟銀集團股價昨升4.15%至10,420日圓，刷新了2000年2月科網泡沫頂峰時期所創的收市紀錄。

日股續創30年新高 軟銀升4%

受疫情影響，全球經濟加快邁向數碼化，提振了軟銀從其科網企業投資組合獲利的前景。避險需求減退，美國10年期國際孳息率自去年3月以來首次升穿1.25厘，高見1.27厘。

摩通和高盛看漲油價，主要寄望財政刺激措施將刺激消費，而能源行業的新產能投資大減，供求之間將出現脫節，有助推升油價，而這是「超級周期」的基本條件。雖然市場人士仍預期電動汽車等普及化在未來仍將衝擊原油行業，但摩通的油氣業務負責人馬立克（Christyan Malek）預期，在國際社會若干年後不再需要石油之前，油市將面臨原油供應短缺，甚至可能見到油價升穿每桶100美元。

高盛資深分析師柯里（Jeffrey Currie）預期，油價今年內可能漲至每桶80美元或以上。他表示，這次並不是因為中國消耗量激增所致，而是由於各國政府的刺激計劃帶動需求，例如美國政府建議的1.9萬億美元刺激方案。

柯里表示，針對中產及低收入家庭的刺激措施，將帶來更多原油消耗， 這些消費者不駕駛特斯拉（Tesla），卻駕駛耗油的汽車。他將當前的財政刺激計劃，與1960年代的美國總統詹森（Lyndon Johnson）提出的「偉大社會」倡議相提並論，認為當年對美國中產的扶助措施，以及隨之而來的石油消費增長為1970年代油價飈升奠定基礎。

高盛：各國刺激經濟計劃帶動需求

不過曾在對上一個石油超級周期準確預測油價走勢的著名分析師穆爾蒂（Arjun Murti）認為，油價可能大幅上升，但現階段預測原油進入「超級周期」言之尚早。他認為，油價上升仍有一些障礙，一切主要取決於原油需求的力度。在疫情爆發前，全球每天的原油需求量約為1億桶，去年的每天需求降至約9000萬桶。部分分析預測，到2022年的原油需求仍不可能恢復至疫情爆發前的水平。穆爾蒂預期，如果未來幾年的每天原油需求僅增長50萬桶，將不足以造成供不應求，除非每天原油需求增長達120萬桶以上。

能源諮詢機構Wood Mackenzie表示，阿聯酋等計劃提高產量，短期內並沒有真正的石油短缺。在上一個超級周期因押注油價上漲而聲明大噪的對冲基金經理安杜蘭德（Pierre Andurand）認為，2021年及其後幾年的油價可能傾向上升，但許多因素可能令升勢受挫，包括伊朗原油恢復應市、產油國的供應增長加快，以及疫苗對變種病毒失效等。

（綜合報道）

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