高盛唱好：小米有望成全球第三大智能手機商

維持「買入」評級 目標價30.5元

小米昨天收報29.55元，升5.4%。高盛引述小米副總裁兼首席財務官林世偉指，經過2020年下半年升勢後，集團有望成為全球第三大智能電話生產商；並透露小米於去年首9個月，售出800萬部3000元人民幣以上的手機，小米11的登記量亦達到1000萬部。

報告並指，除了即將於本月25日發布的入門級Redmi K40之外，小米正考慮於年內推出高端型號Mix 4；隨着產品結構趨向高端，小米或會向高通（Qualcomm）採購更多手機晶片。

小米副總裁：縣城開店將提速

此外，小米副總裁兼Redmi品牌總經理盧偉冰於微博上透露，集團今年將重點發展全屋智能領域，消費者未來可逐漸於旗下實體店小米之家體驗相關產品。他續指，小米之家在各縣城開店速度將提升。

此前，小米董事長雷軍曾表示，已將AIoT業務列為今年核心發展策略之一，全國大部分小米之家將陸續設有全屋智能展示空間。

另外，根據市場研究機構IDC最新報告，印度智能手機市場2020年出貨近1.5億部，按年跌近2%。當中小米以27%的市佔率排行第一，但出貨量按年跌6%至1200萬部，三星則跌4%；另外兩個內地品牌Vivo及Realme出貨量則分別逆市升12%及19%。