捲美制裁 冠華財困提重組

近年頻融資 去年9月手頭5.46億

在今次冠華借委任臨時清盤人爭取時間重組之前，集團過去兩年頻密供股及發債，單是供股已經有三次，集資共8.733億元，亦曾三度發行可換股債券融資5.284億元。到2020年9月底中期業績時，手上持有5.46億元現金，資產負債比率約43.6%。

冠華上周二進一步披露，遭債權人追討兩筆貸款合共2960.94萬元。集團最終入稟百慕達法院，並在上周五（12日）獲當地法院頒令，委任羅申美企業顧問黎穎麟及馬德民，以及R&H Services Ltd的Edward Alexander Niles Whittaker出任共同臨時清盤人。

昨股價挫6% 市值大跌至億餘

冠華股價昨日逆市下跌，收報4.4仙，全日跌6.38%，市值跌至1.03億元，相距去年9月底資產淨值71.34億元甚遠。

集團解釋，受疫情影響，加上中美角力、棉花價格波動影響定價、南京附屬公司被美國商務部列入實體清單，碰上銀行收緊信貸，影響財務狀况，及未能按原定計劃償還2.9億元。

今次尋求清盤，旨在保全資產，並且尋求重組方案，不限於重組及再融資。