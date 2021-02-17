京東物流申上市 去年虧損大收窄

首9月收入按年升逾四成

根據初步資料，公司去年有約19萬家企業客戶，截至去年底，公司於中國內地營運約200個分揀中心，擁有約620條航空貨運航線。公司於內地有7280個配送站，覆蓋32個省份，旗下自有配送團隊多達19萬人，並於配送業務上與達達集團合作。

除傳統物流外，公司亦提供基於SaaS的物流技術服務，向倉庫業主提供管理系統，幫助其整合資源。截至去年底，公司運營約1400個「雲倉」，為消費品、服裝、家電等不同行業客戶提供解決方案。

資料顯示，京東物流去年首9個月收入錄得495.07億元（人民幣．下同），按年增43%，已接近2019年全年收入。期內毛利錄得54.2億元，按年升八成。毛利率錄得10.8%，按年增2.4個百分點。公司至今仍未獲得盈利，去年首9個月股東應佔虧損錄得7123萬元，較去年同期的應佔虧損9.96億元大幅減少。

此外，期內公司曾發可轉股，造成15.6億元帳面影響。若以非國際財務報告準則計，除去公允價值變動、資產攤銷等影響，公司期內錄盈利22.8億元。

瑞聲分拆內地上市獲批

股價飈升6.5%

另外瑞聲科技（2018）公布，早前建議分拆誠瑞光學於內地獨立上市一事，已接獲香港聯交所批准。瑞聲指，分拆將進一步提升誠瑞光學市場定位及整合業務資源，加強誠瑞於光學方面之競爭力。

瑞聲預期，由於國內資本市場出現較高溢價，誠瑞光學價值預期將得到提升，並對瑞聲有利。瑞聲昨升6.5%至45元。

明報記者

[新股]