虛幣平台只限專業投資者 業界反對 發牌制諮詢結束 有指比特幣普及宜從寬

明報記者 蔡穎霖

財經事務及庫務局早前表示，擬以強制發牌方式，規管所有虛擬資產供應商；持牌交易所亦只可向擁800萬元流動資產的專業投資者提供服務，意味一般散戶將被拒門外。另根據花旗銀行統計資料顯示，截至去年5月，本港擁有價值逾千萬元的市民僅約50.4萬人，佔整體人口不足一成。若按現時諮詢草案，即有逾九成香港市民未能以受監管的途徑買賣虛擬貨幣。

800萬資產要求 不足一成人合格

就上述諮詢，有多家虛幣交易商公開回應內容。香港金融科技協會表示，現時建議僅限專業投資者買賣，可能會迫使散戶轉到P2P、去中心化交易所、離岸交易所等非監管場所買賣，保障成疑且不符合香港投資者的利益。

金融科技協會：迫散戶到不受監管平台

該機構又指，若政府堅持僅限專業投資者買賣，將敦促當局制定適當措施，以便未來散戶使用虛幣交易所的可能。

香港比特幣協會則稱，代表證券和期貨的虛擬貨幣已在證監會的監管之下；而構成貨幣或儲值額度的資產已由金管局審查，認為有關諮詢草案「相互矛盾」，並不適合現行法律安排；同時擔心草案限制散戶將其比特幣轉換為港元時，將構成資本管制故強烈反對該提案。

該會重申其反對立場，並建議金管局、海關及證監會應各自保留對各自領域的管轄權，而非將廣泛而多元化的合約委派給一個部門。

找換公司倡效星洲 門檻按風險區分

至於香港加密貨幣找換公司Myethshop在回應政府的諮詢文件中，則建議港府仿效新加坡的做法，行分級發牌制度，資本、合規要求按業務風險區分。據新加坡2019年通過的支付服務法，涉足支付型數字貨幣業務的交易商需按經營規模申請「標準」或「大型」支付機構牌，前者申請要求以及受到的監管程度較低。

香港證監會行政總裁歐達禮曾表示，證監會早前公布的監管沙盒屬於自願性質參與（opt-in），但如今若要實行新制度，所有虛擬資產交易所均受監管，連同現行框架，可確保公平競爭環境，同時減低投資者風險。